Radnici TRZ Hadžići najavili obustave rada: Izvjestan generalni štrajk

Jučer je u Hadžićima održano protestno okupljanje radnika firme Tehničko-remontni zavod Hadžići u organizaciji Sindikata metalaca Federacije BiH i sindikalne podužnice preduzeća. Protest je održan u vrijeme radne pauze, a radnici su još jednom ukazali na tešku finansijsku situaciju u firmi, neisplaćene plaće za decembar 2025. i januar ove godine, kao i nedostatak poslova i repromaterijala za nesmetan nastavak proizvodnje. Posebno je istaknuto da je nakon dužeg perioda u firmi na dva glavna proizvoda formirana dodatna linija proizvodnje, nabavljene su nove mašine i proizvodni proces je značajno ubrzan. Međutim, iako je proizvodnja značajno ubrzana i gotova roba postoji na stanju, ista nije realizovana na tržištu, što dodatno otežava finansijsku situaciju preduzeća.

Tokom okupljanja poručeno je da radnici nisu politički motivisani, već da im je cilj očuvanje radnih mjesta i opstanak firme. Naglašeno je da je u proteklom periodu značajan broj radnika napustio preduzeće, što dodatno otežava proizvodni proces. Dvosatna obustava Uposlenik Fuad Kadrić za “Avaz” je kazao kako će sutra ići s dvosatnom obustavom rada, te da će i u narednim danima ići s tim dok se neko ne oglasi ili ne riješi situaciju, a možda stupe i u generalni štrajk.

