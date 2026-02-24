Radnici TRZ Hadžići najavili obustave rada: Izvjestan generalni štrajk

Jučer je u Hadžićima održano protestno okupljanje radnika firme Tehničko-remontni zavod Hadžići u organizaciji Sindikata metalaca Federacije BiH i sindikalne podužnice preduzeća. Protest je održan u vrijeme radne pauze, a radnici su još jednom ukazali na tešku finansijsku situaciju u firmi, neisplaćene plaće za decembar 2025. i januar ove godine, kao i nedostatak poslova i repromaterijala za nesmetan nastavak proizvodnje.
Posebno je istaknuto da je nakon dužeg perioda u firmi na dva glavna proizvoda formirana dodatna linija proizvodnje, nabavljene su nove mašine i proizvodni proces je značajno ubrzan. Međutim, iako je proizvodnja značajno ubrzana i gotova roba postoji na stanju, ista nije realizovana na tržištu, što dodatno otežava finansijsku situaciju preduzeća.
Tokom okupljanja poručeno je da radnici nisu politički motivisani, već da im je cilj očuvanje radnih mjesta i opstanak firme. Naglašeno je da je u proteklom periodu značajan broj radnika napustio preduzeće, što dodatno otežava proizvodni proces.
Dvosatna obustava
Uposlenik Fuad Kadrić za “Avaz” je kazao kako će sutra ići s dvosatnom obustavom rada, te da će i u narednim danima ići s tim dok se neko ne oglasi ili ne riješi situaciju, a možda stupe i u generalni štrajk.
Iz Uprave TRZ Hadžići uvjeravaju da firma ima ozbiljne izazove, što se prvenstveno odnosi na likvidnost i obim posla u odnosu na broj radnika. Istakli su da su kao aktuelna uprava zatekli više od 200 zaposlenih, od čega 50 na neodređeno vrijeme dok su ostali bili angažovani po raznim vrstama ugovora, potpuno netransparentno finansijsko stanje, te dugoročno neodrživ poslovni model.
Nagomilani problemi
- To su sve prethodne uprave radile. Nije to do nas. To su problemi koji su se gomilali 30 godina. Mi smo doveli firmu prvi put poslije toliko vremena da možemo sebi zarađivati platu, kupljene su nove CNC mašine od kredita koje smo dobili, nova djeca tu rade. Sad nam ta djeca odoše. Doveli su nas na izvor, a ne daju nam se vode napiti – kazao je uposlenik Kadrić za “Avaz”.
Sindikat je ponovio zahtjeve koji se odnose na hitnu isplatu zaostalih plaća, te obezbjeđivanje novih ugovora i uslova za stabilizaciju poslovanja. Ukoliko u narednom periodu ne dođe do konkretnih rješenja, radnici su najavili mogućnost daljih sindikalnih aktivnosti, a nije isključen i generalni štrajk.
Politika koči?
- Sredstva koja smo dobili uložili smo u pravom smjeru. Poredali smo proizvodnju prvi put da mi možemo proizvoditi i imamo proizvedenih stvari koje ne možemo prodati. Neko nas koči. Da li je to politika, ne znamo, nemamo dokaze, ali vjerovatno jeste. Sve oni znaju – kazao je Kadrić.
Tehnički Remontni Zavod Hadžići je kompanija formirana 1955. godine s ciljem proizvodnje, održavanja i remontovanja oružja i vojne opreme.