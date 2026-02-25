Wall Street podigao Aziju: AI optimizam gura indekse

Azijska tržišta kapitala u srijedu su uglavnom zabilježila rast, pri čemu je japanski referentni indeks dosegnuo historijski maksimum. Investitore je ohrabrio snažan oporavak na Wall Streetu, podstaknut optimizmom oko daljnjeg razvoja i ulaganja u vještačku inteligenciju.

Japanski indeks porastao je 1,3 posto, na 58.081,62 boda, i to uprkos odluci Kine da ograniči izvoz prema 40 japanskih kompanija i institucija, uz obrazloženje da doprinose japanskoj "remilitarizaciji".

Kretanja dionica bila su neujednačena. Neke kompanije, poput Subaru Corporation i Mitsubishi Materials, ostvarile su rast, dok su druge, uključujući Eneos Holdings i Sumitomo Heavy Industries, zabilježile pad vrijednosti.

Analitičari ističu da je slabiji jen pogodovao izvoznicima kao što su Honda Motor Co. i Panasonic Corporation. Američki dolar blago je oslabio na 155,78 jena, dok je euro porastao na 1,1784 dolara.

Pozitivan trend zabilježen je i širom regije: australijski S&P/ASX 200 porastao je 1,1 posto, južnokorejski Kospi 1,7 posto, dok je hongkonški Hang Seng Index ojačao 0,3 posto. Šangajski kompozitni indeks također je napredovao za 0,7 posto.

U fokusu investitora bilo je i obraćanje američkog predsjednika Donald Trump, koji je nastojao uvjeriti javnost da je američka ekonomija stabilna te da njegove politike podupiru domaću proizvodnju i zapošljavanje.

Na Wall Streetu su ključni indeksi nastavili oporavak. S&P 500 porastao je 0,8 posto, Dow Jones Industrial Average dodao je 370 poena, dok je Nasdaq Composite ojačao jedan posto.

Među dobitnicima se istakla kompanija Advanced Micro Devices, čija je dionica skočila 8,8 posto nakon objave višegodišnjeg ugovora o isporuci čipova kompaniji Meta Platforms za potrebe razvoja AI projekata. Dogovor uključuje i opciju kupovine do 160 miliona dionica AMD-a po simboličnoj cijeni, uz određene uslove.

Rast je zabilježio i IBM, koji je nadoknadio dio prethodnih gubitaka, dok je kompanija Anthropic predstavila nove alate za poslovne korisnike svog AI asistenta Claude.

Analitičar Wedbusha Dan Ives ocijenio je da su strahovi kako će AI u potpunosti zamijeniti postojeći softver vjerovatno pretjerani, naglašavajući da efikasnost tih alata zavisi od kvaliteta i dostupnosti podataka.

Pozitivne poslovne rezultate objavile su i druge američke kompanije. Keysight Technologies zabilježio je snažan rast dionica od 23,1 posto, dok je Home Depot porastao dva posto nakon boljih rezultata od očekivanih.

Na tržištu obveznica prinos na desetogodišnje američke državne obveznice ostao je stabilan na 4,03 posto. Naftna tržišta također su zabilježila blagi rast – američka referentna nafta poskupjela je na 66,08 dolara po barelu, dok je Brent dostigao 71,24 dolara.