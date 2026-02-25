Jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu investira u Sarajevu: Preuzima Kasarnu Faletići

Općina Stari Grad izabrala je ponuđača kojem će biti dodijeljen u zakup prostor Kasarne Faletići, na period od pet godina. Radi se o firmi MIH INVEST d.o.o. Sarajevo iza koje stoji Hajriz Brčvak, koja će Općini plaćati 2.000 KM mjesečno zakupnine za nešto više od 168.000 kvadratnih metara površine, uz unaprijed uplaćeni polog od pola miliona maraka.

Javnim oglasom je bilo naznačeno da djelatnost koja se može obavljati u Kasarni Faletići mora biti vezana isključivo za uspostavu sportsko-rekreativne zone, piše Biznisinfo.

Firma MIH INVEST na to se obavezala i dostavila idejno urbanističko rješenje sa brojnim sadržajima koji su planirani na tom prostoru u sklopu budućeg sportsko-rekreativnog centra.

Idejno urbanističko rješenje obuhvata podjelu površine Kasarne Faletići na nekoliko zona, piše portal Istraga.

Planirani brojni sadržaji

Ulaz za posjetioce će se naplaćivati, a planirana je, između ostalog, izgradnja multifunkcionalnih sportskih terena, fitness zone i poligona za rekreativno penjanje, terena za klizanje i rolanje, porodična zona i zabavni parkovi za djecu, adrenalinska zona, izgradnja šetnica i staza za trčanje, ugostiteljski objekti te brojni drugi sadržaji.

Firma MIH INVEST d.o.o. Sarajevo dio je grupacije iza koje stoji Hajriz Brčvak, jedan od najuspješnijih poduzetnika na Balkanu. Brčvakovo poslovno carstvo proteže se kroz brojne države EU i regiona, a u Bosni i Hercegovini je prisutan kroz nekoliko kompanija, među kojima su BH Holding i MIH BH.

MIH Grupacija, kojom upravlja Brčvak, obuhvata više od 20 kompanija, zapošljava preko 1.600 radnika u više od 10 zemalja i ostvaruje prihode koji se mjere desetinama miliona eura godišnje. Samo BH Holding Sarajevo je u 2024. godini ostvario neto dobit od 29,7 miliona KM, čime se svrstao među najprofitabilnije firme u Federaciji BiH.

Brčvak je nedavno kupio i staru zgradu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH u ulici Ferhadija, u strogom centru Sarajeva. Zgrada je prodata za četiri i po miliona maraka firmi Kapital BH d.o.o. iz Sarajeva – još jednoj od kompanija koje su u vlasništvu Hajriza Brčvaka.

Zapuštena lokacija

Zanimljivo je da se na javni oglas Općine Stari Grad za zakup Kasarne Faletići javio samo jedan ponuđač – firma Hajriza Brčvaka, iako je u pitanju izuzetno atraktivna lokacija o čijem neiskorištenom potencijalu se već godinama govori.

Načelnik Starog Grada Irfan Čengić krajem prošle godine najavio je početak radova na sanaciji zapuštene infrastrukture unutar kasarne i planove za budući sportsko-rekreativni centar.

S obzirom da je u pitanju neperspektivna vojna državna imovina, još uvijek nije jasno definisan način upravljanja kasarnom. Međutim, bez obzira na to, Čengić je odlučan da prostor nekadašnje kasarne Faletići pretvori u privlačno izletište i rekreativnu zonu za građane.

- Nećemo graditi objekte niti pokretati bilo kakve aktivnosti koje zahtijevaju građevinske dozvole koje nije moguće dobiti, jer se radi o neperspektivnoj vojnoj državnoj imovini. Nećemo raditi kao oni koji se zaklinju u državnu imovinu, a zatim grade bez građevinskih i upotrebnih dozvola u kasarnama, ugrožavajući sigurnost ljudi zarad političke popularnosti pred izbore - tvrdi načelnik Čengić.