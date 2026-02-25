"Zaključavanje cijena" ide još 60 dana, efekti nikakvi: Mjera dometa kataloške akcije

Mjera Vlade FBiH poznata kao „zaključane cijene“ trebala je prestati važiti 1. marta, nakon čega je bi počela s radom mobilna aplikacija "Usporedimo cijene", koja bi građanima trebala olakšati potragu za najpovoljnijom kupovinom. Međutim, jučer je objavljeno da će mjera "zaključanih cijena" biti produžena za 60 dana dok se priprema aplikacija. - Predstavnici trgovaca izrazili su saglasnost da se mjera produži za dodatnih 60 dana, kako bi svi učesnici na tržištu imali dovoljno vremena za dostavu i verifikaciju podataka potrebnih za punu funkcionalnost aplikacije za uspoređivanje cijena - navode iz Ministarstva. Bez rezulata Federalna vlada je više od dvije godine ograničavala cijene približno 60 osnovnih prehrambenih i higijenskih artikala. Iz nadležnog ministarstva ranije su isticali da se prilikom jedne kupovine moglo uštedjeti i do 50 konvertibilnih maraka. Međutim, postavlja se pitanje koliko je ta ušteda zaista realna. Ekonomistkinja Svetlana Cenić za „Avaz“ je kazala kako nikakve razlike neće biti i kada mjera bude ukinuta.

- Nikakve rezultate nije donelo to tzv. zaključavanje cijena, osim da se pokaže da se kao radi nešto. Poskupljenja nas očekuju i dalje, što je vidljivo iz dana u dan – kazala je Cenić za „Avaz“. Ova mjera je minimalno značila penzionerima, kazao je za „Avaz“ Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.

- Svi trgovci znaju kada su penzije i tada je na policama malo bilo tih artikala, vjerujte – kazao je Trakić. Da ova mjera nije zaista pomogla potrošačima i onima kojima je pomoć bila napotrebnija, saglasio se i predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača „Futura“ Marin Bago.

- Prije svega, to je bila odluka trgovaca, a ne odluka Vlade i to nisu nikakve državne mjere ni one mjere koje bismo mi možda trebali. Mogli smo uštedjeti možda 50-ak maraka, međutim, u isto vrijeme poskupjela je struja, poskupjela je voda, poskupjele su komunalije... Mi smo došli na isto – kazao je Bago za „Avaz“. Aplikacija Nakon prestanka važenja ove mjere, cijene će se određivati tržišno. Građanima će biti dostupna aplikacija „Usporedimo cijene“, putem koje će moći provjeriti i uporediti cijene gotovo 3.000 proizvoda u trgovinama u svom gradu ili općini, analizirati ponude različitih trgovačkih lanaca, pregledati cijene u obližnjim prodavnicama te formirati vlastitu potrošačku korpu, kako bi utvrdili gdje im je kupovina najpovoljnija. Međutim, mnogi su mišljenja da ova aplikacija neće koristiti starijoj populaciji.

