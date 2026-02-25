MASKOVA KOMPANIJA

Starlink ulazi na crnogorsko tržište do kraja drugog kvartala

Iz EKIP-a su kazali da je u prethodnom periodu nastavljena komunikacija između Agencije i Starlinka

D. H.

25.2.2026

Kompanija Ilona Maska (Elon Musk) koja pruža internet servis Starlink počela je proceduru registracije preduzeća sa sjedištem u Crnoj Gori, saopštila je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Nakon toga će, kako su kazali iz Agencija, podnijeti prijavu za upis u Registar operatora kod EKIP-a.

„Starlink očekuje da će se neophodni uslovi za početak pružanja usluga korisnicima u Crnoj Gori steći do kraja drugog kvartala 2026. godine“, navodi se u saopštenju.

Iz EKIP-a su kazali da je u prethodnom periodu nastavljena komunikacija između Agencije i Starlinka, koji je u vlasništvu kompanije SpaceX, početa još 2023. godine u vezi regulatornih i drugih uslova i procedura za ulazak ovog globalnog satelitskog operatora na crnogorsko tržište javnih elektronskih komunikacionih usluga.

# CRNA GORA
# STARLINK
