Evropska komisija uputila poziv za pregovore: Građani BiH uskoro bez roaminga u EU?

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom s ciljem njihovog uključivanja u režim EU "Roam Like at Home".

Nakon što se postigne sporazum sa svakim od partnera i kada ti dokumenti budu u potpunosti usklađeni s pravilima Evropske unije o roamingu, putnici između EU i Zapadnog Balkana moći će upućivati pozive, slati poruke i koristiti mobilni internet bez dodatnih troškova roaminga.

Neometana komunikacija

To podrazumijeva neometanu komunikaciju po domaćim cijenama, kako za građane i poslovne subjekte sa Zapadnog Balkana koji borave u EU, tako i za građane EU tokom njihovog boravka u zemljama Zapadnog Balkana.

Sklapanjem sporazuma građanima i privrednim subjektima s obje strane bit će olakšano i finansijski pristupačnije održavanje kontakata tokom boravka u inostranstvu, bilo da je riječ o studiranju, radu ili odmoru.

Usvajanjem prijedloga pregovaračkih mandata Evropska komisija je zatražila saglasnost Vijeća za pokretanje pregovora s partnerima sa Zapadnog Balkana.

Po dobijanju odobrenja Vijeća, Komisija će započeti bilateralne pregovore sa svakim partnerom pojedinačno. Njihovim uspješnim okončanjem otvorio bi se put da Zapadni Balkan postane dio područja EU "Roam Like at Home".

Ovaj prijedlog nadovezuje se na postojeće dobrovoljne sporazume o roamingu između pojedinih mobilnih operatera iz EU i sa Zapadnog Balkana, uz namjeru da se ti aranžmani dodatno unaprijede. Zahvaljujući tim inicijativama, putnici već sada imaju mogućnost korištenja nižih cijena roaminga prilikom kretanja između dva regiona.

Pored toga, građani Zapadnog Balkana već koriste povoljnije tarife prilikom putovanja unutar regiona, na osnovu Regionalnog sporazuma o roamingu na Zapadnom Balkanu.

Predložena mjera predstavlja primjer postepenog pristupa integraciji prije punopravnog članstva u Evropskoj uniji, kako je predviđeno Planom rasta za Zapadni Balkan iz 2023. godine.

Plan rasta omogućava postepeno uključivanje partnera sa Zapadnog Balkana u Jedinstveno tržište EU, čime se unaprijed osiguravaju određene prednosti članstva.

Koristi građanima i privredi

Takav fazni model donosi konkretne koristi građanima i privredi i prije formalnog pristupanja Uniji, uz zadržavanje čvrste povezanosti s procesom proširenja, saopćeno je iz Evropske komisije.

- Danas je učinjen jedan značajan iskorak na putu partnera sa Zapadnog Balkana ka pristupanju ‘roaming porodici’ EU. Ovo je dobra vijest i za građane i za privredu - izjavila je Hena Virkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokratiju.

Oglasila se i Marta Kos, komesarka za proširenje EU.

- Troškovi roaminga predstavljaju problem za ljude širom Zapadnog Balkana. Oni pogađaju radnike koji prelaze granice, ali i porodice koje jednostavno žele ostati u kontaktu. Neočekivani računi ili veći troškovi tokom putovanja su nešto što mi unutar EU više ne poznajemo. Danas smo predložili da se to proširi i na Zapadni Balkan. To bi značilo jednostavnije telefoniranje i mobilni internet po domaćim cijenama - navela je.