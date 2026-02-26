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OBJAVLJENA ODLUKA

Vlada FBiH se dodatno zadužuje: Prikupljanje sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom za 2026.

Prodaja trezorskih zapisa vršit će se putem aukcije na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira SASE

Novo zaduženje. Fena

M. P.

26.2.2026

Na sjednici održanoj 20. februara Vlada Federacije BiH donijela je više odluka o zaduženju u iznosu od 400 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa FBiH radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2026. godinu.

Prodaja trezorskih zapisa vršit će se putem aukcije na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira SASE.

Po prvoj odluci FBiH će se zadužiti putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 40 miliona KM, a rok dospijeća je devet mjeseci.

Faksimil dokumenta. Službeni list Federacije BiH

Dodatno, FBiH zadužuje u iznosu od 120 miliona KM s rok dospijeća od šest mjeseci, 40 miliona KM s rokom dospijeća od godinu dana, 80 miliona KM s rokom dospijeća od tri godine, 50 miliona KM s rokom dospijeća od pet godina, 40 miliona s rokom dospijeća od sedam godina i 30 miliona KM s rokom dospijeća od deset godina.

Odluke su objavljene u Službenom listu Federacije BiH.

U prethodnoj, 2025. godini, Federacija BiH se zadužila u iznosu od 685 miliona KM, također putem emisije trezorskih zapisa.

# BUDŽET
# ZADUŽENJE
# VLADA FBIH
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