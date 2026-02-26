Vlada FBiH se dodatno zadužuje: Prikupljanje sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom za 2026.

Na sjednici održanoj 20. februara Vlada Federacije BiH donijela je više odluka o zaduženju u iznosu od 400 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa FBiH radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2026. godinu.

Prodaja trezorskih zapisa vršit će se putem aukcije na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira SASE.

Po prvoj odluci FBiH će se zadužiti putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 40 miliona KM, a rok dospijeća je devet mjeseci.