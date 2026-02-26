Analiza EBRD-a: Američke carine imale manji utjecaj nego se očekivalo, BiH može biti među dobitnicima od smanjenja

Ekonomske posljedice carina koje je uveo američki predsjednik Donald Trump bile su znatno manje nego što se očekivalo prošle godine, saopćila je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja je istovremeno povećala prognozu rasta za 2026. godinu.

Prošle sedmice Vrhovni sud SAD poništio je veći dio Trampove carinske politike, nakon čega je američki predsjednik posegnuo za drugim zakonskim osnovom i uveo novu carinu od 10 posto, uz najavu da bi je mogao podići na 15 posto.

Ipak, prema ocjeni EBRD-a, posljedice po zemlje u kojima ta institucija djeluje bit će minimalne. Glavna ekonomistica banke Beata Javorčik izjavila je da će promjene biti „vrlo ograničene“.

- Utjecaj američkih carina na naše zemlje djelovanja bio je ograničen, znatno manji od očekivanog - rekla je Javorčik.

U najnovijem izvještaju objavljenom u četvrtak, EBRD predviđa ubrzanje rasta na 3,6 posto ove godine te dodatno povećanje na 3,7 posto u 2027. godini.

- Neke zemlje bi potencijalno mogle profitirati od nižih carina, poput Srbije, Bosne i Hercegovine, Moldavije ili Tunisa, ali ukupna slika ostaje nepromijenjena - dodala je Javorčik.

Ona je upozorila da "još nismo osjetili puni utjecaj carina", jer je značajan dio izvoza tokom 2025. godine stigao na američko tržište prije stupanja mjera na snagu. Banka je također istakla da je "boom umjetne inteligencije" doveo do rasta američkog uvoza tehnoloških proizvoda, što bi moglo koristiti državama srednje Evrope, Baltika, kao i Bugarskoj i Rumuniji koje izvoze takvu robu, zaključila je Javorcik.