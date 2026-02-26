Bh. biznismen: Nisam u životu podigao ton na radnika, ali otkaz potpišem slatko, ako se zasluži

Između ostalog, Duljević je upitan jedno vrlo zanimljivo pitanje: Kako reaguje kada radnik prekrši pravilo ili ne ispuni zadatak?

Vlasnik i direktor jedne od najvećih građevinskih kompanija u BiH, Hako Duljević, dao je nedavno zanimljiv intervju za Radio BIR u kojem je govorio o svojim poslovnim počecima, dolasku u Sarajevo, poduzetničkim poduhvatima i trenutnoj situaciji u sektoru.

– Nisam u životu podigao ton na radnika, nisam se ponio kako ne treba. Profesionalac sam u svom poslu maksimalno i domaćin sam u onom ljudskom smislu. Ali, otkaz potpišem slatko, ako se zasluži – odgovorio je Duljević.

Dalje je dodao da smatra da se kompanija prema svakome od radnika treba ophoditi jako korektno.

– Imali smo situaciju kada je pao onaj veliki snijeg u Sarajevu, nas deset iz direkcije je zvalo telefonom svakog od uposlenika. Pitanja su bila imate li novaca, imate li namirnica, imate li drva za ogrjev – ispričao je vlasnik firme Duljević d.o.o. Sarajevo.

Na pitanja li zapošljava i strane radnike odgovorio je potvrdno.

– Naravno, imamo ljude iz čitavog regiona, svih vjera, nacionalnosti… Imamo i uposlenika iz Turske, Bangladeša, imamo Indijaca. Imamo jako lijepu atmosferu unutar kompanije. Svaki od njih osjeti da je dio kolektiva, da je zaštićen, da smo mi uvijek tu da budemo uz njega ako mu nešto zapne, ako zatreba – rekao je Duljević.