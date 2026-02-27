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DO 1. APRILA

SAD odgađaju prodaju Lukoilove imovine: Transakcija kao adut u pregovorima o Ukrajini

Sankcije obuhvataju i najveću rusku naftnu kompaniju Rosnjeft, a sljedeći krug pregovora planiran je za mart

Kompanija Lukoil. AP

A. O.

27.2.2026

Sjedinjene Američke Države odgodile su rok za prodaju međunarodne imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 1. aprila, kako bi transakciju mogle iskoristiti kao mogući pregovarački adut u mirovnim razgovorima o Ukrajini, prenosi agencija Reuters, pozivajući se na izvore upoznate s pregovorima i vlastiti uvid u dokumente.

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), koji djeluje u okviru Ministarstva finansija, produžio je prethodni rok od 28. februara, dajući potencijalnim kupcima dodatno vrijeme za dogovore o imovini procijenjenoj na oko 22 milijarde dolara.

Britanska agencija podsjeća da je ovo već četvrto odgađanje od uvođenja sankcija protiv ruskih energetskih kompanija u oktobru prošle godine.

Prema izvorima, proces prodaje imovine Lukoila sada je podignut na višu političku razinu i direktno je uključen u šire pregovore između Vašingtona, Moskve i Kijeva.

Sankcije obuhvataju i najveću rusku naftnu kompaniju Rosnjeft, a sljedeći krug pregovora planiran je za mart.

Međunarodna imovina Lukoila uključuje širok portfelj na globalnom nivou, uključujući naftna polja, rafinerije i benzinske stanice, od Iraka do Finske.

Za ovu imovinu trenutno je zainteresovano više od deset ponuđača, među kojima su američki energetski gigant Ekson Mobil (Exxon Mobil), investicijski fond Karlajl grup (Carlyle Group), kao i partnerski projekat između Čevro (Chevron) i fonda Kvantum Kapital grup (Quantum Capital Group).

Situaciju dodatno komplikuju izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky), koji je naveo da je ruska strana administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) predložila ekonomski sporazum vrijedan čak 12 milijardi dolara, koji uključuje i imovinu Lukoila.

# OFAC
# LUKOIL
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
# UKRAJINA
# RUSKA NAFTA
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