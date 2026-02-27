SAD odgađaju prodaju Lukoilove imovine: Transakcija kao adut u pregovorima o Ukrajini

Sjedinjene Američke Države odgodile su rok za prodaju međunarodne imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 1. aprila, kako bi transakciju mogle iskoristiti kao mogući pregovarački adut u mirovnim razgovorima o Ukrajini, prenosi agencija Reuters, pozivajući se na izvore upoznate s pregovorima i vlastiti uvid u dokumente.

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), koji djeluje u okviru Ministarstva finansija, produžio je prethodni rok od 28. februara, dajući potencijalnim kupcima dodatno vrijeme za dogovore o imovini procijenjenoj na oko 22 milijarde dolara.

Britanska agencija podsjeća da je ovo već četvrto odgađanje od uvođenja sankcija protiv ruskih energetskih kompanija u oktobru prošle godine.

Prema izvorima, proces prodaje imovine Lukoila sada je podignut na višu političku razinu i direktno je uključen u šire pregovore između Vašingtona, Moskve i Kijeva.

Sankcije obuhvataju i najveću rusku naftnu kompaniju Rosnjeft, a sljedeći krug pregovora planiran je za mart.