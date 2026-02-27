Poskupljuje gorivo: Pogledajte za koliko će naftaši podignuti cijene

U Banjoj Luci jutros je cijena dizela iznosila između 2,29 i 2,35 KM, ali vozači u narednim danima treba da očekuju rast cijena za 5-10 feninga po litru derivata.

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđe Savić izjavio je da je realno očekivati poskupljenje, zbog povećanja rafinerijskih cijena, piše Srpskainfo.

- Njihov rast je prouzrokovan rastom berzanskih kotacija naftnih derivata zbog straha da će eventualni sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država uticati na ponudu derivata na tržištu – objasnio je Savić.

Prema procjenama stručnjaka mogao bi uslijediti američki napad na Iran. U pitanju bi bio produženi zajednički američko-izraelski napad usmjeren na balističke rakete i potencijalno na režim, a očekuje se da će se sukobu na strani Irana pridružiti i jemenski Huti, a moguće i libanski Hezbolah.

Iranski diplomatski predstavnici za razgovore sa SAD o svom nuklearnom programu postavili su tri osnovna preduslova za uspjeh pregovora, dok ostaje neizvjesno da li će ih američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prihvatiti.