Kako može propadati profitabilna industrija: Potražnja oružja raste, a u Hadžićima nema plaća

- Izazov zvani tržišna ekonomija spada u red gotovo nerješivih za firme u vlasništvu vlasti, bilo kog nivoa. Korijen problema je u očekivanju da će država naći kupca i da to nije u opisu posla menadžmenta firme – kaže vojni analitičar Hamza Višća.

Ne treba sumnjati da su državne kompanije decenijama služile za stranačka upošljavanja, zbrinjavanja podobnih kadrova, rasipništvo i nerad, ali apsurdno je da se TRZ Hadžići, u godinama kada se milijarde eura u Evropi ulažu u vojnu industriju i kada raste potražnja za njenim proizvodima, suočava s ovakvim izazovima. Podsjetimo, s tradicijom dužom od 70 godina TRZ, pored ostalog, nudi usluge remonta artiljerijskog oruđa, topova i haubica, specijalnih vozila i tenkova, te naoružanja kalibra do 12,7 mm, a proizvodi i kvalitetnu zaštitnu opremu za deminere i policijske snage, te veoma tražen ručni bacač RPG 7 MX 2.

Dok potražnja za proizvodima vojne industrije raste na globalnom planu, uposleni u Tehničko-remontnom zavodu u Hadžićima protestiraju zbog teške finansijske situacije, neisplaćenih plaća za decembar prošle i januar ove godine, te činjenice da proizvedeno stoji u skladištu. Dok sindikat najavljuje nastavak protestnih okupljanja, pa i mogućnost generalnog štrajka, iz uprave kompanije trenutno stanje pravdaju naslijeđenim problemima, dugovanjima, prekomjernom broju zaposlenih, te činjenicom da su u pojedinim mjesecima prihodi iznosili gotovo 60.000, a troškovi TRZ-a samo za plaće više od 600.000 KM.

On podsjeća da je TRZ Hadžići prvu polovinu 71 godine dugog postojanja funkcionirao u okviru namjenske industrije, uz državnu Strategiju ovog sektora i jasnu poziciju unutar sistema potreba domaće vojske, dok se za plasman proizvoda brinuo “neko drugi”.

Raniji hvalospjevi

- Prelaskom na tržišnu privredu, namjenska industrija je postala nedovoljno interesantna vlasti, koja radi na principu - snaći će se, oni su kurentni, a ako posao ne ide, prodat ćemo 40 posto firme i zadržati pravo upravljanja. Čitaj - uhljebljivanja kadrova, koji baš s namjenskom industrijom nemaju ništa. Jer, kako objasniti da su prije 8-9 godina i prije 8-9 mjeseci opravdano pisani hvalospjevi o uspjehu TRZ Hadžići na tržištu, a danas stižu saopštenja o velikoj finansijskoj dubiozi i reklo bi se prevari. Ako je tačan podatak da ima velika količina neplasiranih proizvoda, u vrijeme kad se oni u svijetu troše nemilice i traže kao suho zlato, onda smo mi za Riplija – ističe Višća.

Naglašava da su BiH potrebni državna i entitetske strategije razvoja namjenske industrije, odgovorniji odnos pri izboru menadžmenta, kao i fleksibilnija struktura svakog preduzeća, pa i TRZ Hadžići.

Za pet godina izvoz povećan osam puta

Prema analizi Vanjskotrgovinske komore BiH, izvoz oružja i municije u posljednjih pet godina povećan je za gotovo osam puta. Ovaj trend je snažno uvjetovan globalnim geopolitičkim kretanjima i rastom izdvajanja za odbranu u velikom broju zemalja.

Prema podacima koje su “Avazu” dostavili iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, samo u januaru ukupna vrijednost izvoza naoružanja i municije iznosila je 17,43 miliona KM. Tokom prošle godine bh. kompanije izvezle su blizu sedam miliona kilograma naoružanja i municije, ukupne vrijednosti gotovo 450 miliona KM. Najveći prihod, približno 404,6 miliona maraka, donio je izvoz proizvoda iz kategorije - bombe, granate, torpeda, mine, rakete i njihovi dijelovi, municija u patronama i ostala municija i projektili. Na listi zemalja u koje najviše izvozimo predanjače Irak, SAD, Češka, Slovačka i Saudijska Arabija.

Samo u januaru ukupna vrijednost izvoza naoružanja i municije iznosila je 17,43 miliona KM.