Rusi i MOL se usaglasili oko NIS-a

Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto (Péter Szijjártó) izjavio je da pregovori u vezi s Naftnom industrijom Srbije napreduju te da su ruski vlasnik i kompanija MOL postigli saglasnost o daljnjim koracima.

Nakon sastanka s ministricom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, Sijarto je kazao da se kontinuirano vode konsultacije s administracijom Sjedinjenih Američkih Država kako bi, na kraju procesa, nadležna ministarstva Srbije i Mađarske dala zeleno svjetlo za realizaciju transakcije.

Govoreći o snabdijevanju energentima, Sijarto je optužio Ukrajinu da politički pritišće Mađarsku i Slovačku kada je riječ o isporuci nafte, tvrdeći da isporuke faktički izostaju.

- Ucjenjuju nas da im damo novac i oružje, a mi nećemo da im damo ni jedno ni drugo - poručio je.

"Ucjene iz Kijeva i Brisela"

Naglasio je da su države bez izlaza na more, poput Mađarske, Slovačke i Srbije, posebno ranjive kada je u pitanju energetsko snabdijevanje, jer su, kako je naveo, lakše izložene pritiscima.

- Kako bismo uzvratili na ucjene iz Kijeva i Brisela, najbolja pomoć je da MOL kupi NIS i onda će te tri zemlje bez izlaza na more moći zajedno da rade i bićemo otporniji na izazove i ucjene kao što su ove koje se događaju u posljednje vrijeme - istakao je Sijarto.

Izgradnja dodatnog naftovoda

Prema njegovim riječima, do kraja godine Srbiju i Mađarsku povezivat će naftovod, a već je postignut dogovor i o izgradnji dodatnog voda, odnosno produktovoda, čime bi se osigurala veća stabilnost i zaštita od situacija poput aktuelnih sporova s Kijevom.

- Ove teške situacije pokazuju ko na koga može da računa. Kada su Srbi bili u teškoj situaciji, MOL je više nego udvostručio izvoz, a sada je NIS sugerisao da je narednih dana spreman da u Mađarsku izveze dodatne količine kako bi nam pomogli u situaciji kada nas Ukrajina ucjenjuje - rekao je Sijarto.

Dodao je da Srbija i Mađarska zajednički odbacuju, kako je naveo, namjeru Ukrajine da Mađarsku dovede u energetsku krizu, ističući da dvije zemlje mogu računati jedna na drugu u kriznim okolnostima.