Skočile cijene nafte: Evo koliko iznosi gorivo u Sarajevu

Cijene nafte zabilježile su snažan rast u ponedjeljak ujutro.

Opseg poremećaja zavisi od trajanja sukoba s Iranom, ali i sama prijetnja i neizvjesnost već ozbiljno utiču na tokove iz regije koja obezbjeđuje oko 20 posto globalnih zaliha nafte.

Referentne cijene sirove nafte Brent (Brent Crude, referentna cijena nafte) posljednjih dana porasle su na oko 70 dolara po barelu, što predstavlja njihovu najvišu razinu od augusta 2025. godine.

U Sarajevu su vidljive promjene cijena benzina na benzinskim pumpama — na pojedinim lokacijama cijene su veće i do 50 pfeninga po litri u odnosu na stanje prije dan-dva.