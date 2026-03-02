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OD JUTROS

Skočile cijene nafte: Evo koliko iznosi gorivo u Sarajevu

Sukob baca tržište nafte u najveću krizu u posljednjih nekoliko decenija

Skočile cijene goriva. Screenshot

A. O.

2.3.2026

Cijene nafte zabilježile su snažan rast u ponedjeljak ujutro.

Opseg poremećaja zavisi od trajanja sukoba s Iranom, ali i sama prijetnja i neizvjesnost već ozbiljno utiču na tokove iz regije koja obezbjeđuje oko 20 posto globalnih zaliha nafte.

Referentne cijene sirove nafte Brent (Brent Crude, referentna cijena nafte) posljednjih dana porasle su na oko 70 dolara po barelu, što predstavlja njihovu najvišu razinu od augusta 2025. godine.

U Sarajevu su vidljive promjene cijena benzina na benzinskim pumpama — na pojedinim lokacijama cijene su veće i do 50 pfeninga po litri u odnosu na stanje prije dan-dva.

U Sarajevu su vidljive promjene cijena benzina na benzinskim pumpama. Screenshot

Sukob baca tržište nafte u najveću krizu u posljednjih nekoliko decenija.

Cijene goriva jutros. Screenshot

Rizik da tankeri ostanu zaglavljeni unutar Zaljeva, sjeverno od Hormuškog tjesnaca (Strait of Hormuz), ili da plovila budu meta napada, već prisiljava proizvođače, trgovce i brodare da preispitaju kretanje nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG – Liquefied Natural Gas).

# GORIVO
# NAFTA
# CIJENE NAFTE
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