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CIJENE GORIVA

Predsjednik Grupacije prometnika naftom RS Đorđe Savić za "Avaz": Rast cijena je realan

Uzrok je rast cijena na svjetskoj berzi i strah od presjecanja kanala snabdijevanja

Savić: Vidjet ćemo koliko će rasit cijene. RTRS - Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

2.3.2026

Napadi Izraela i SAD na Iran, kao i odgovor Irana raketiranjem naftnih postrojenja u regionu i blokadom prometa kroz Hormuški moreuz ostavljaju posljedice i na svjetskom tržištu nafte. Cijene nafte na berzama automatski su porasle za deset, a plina za dvadeset posto.

- Mislim da je rano pričati o tome šta će se desiti s cijenama, jer današnje berze se još nisu zatvorile. Rast je realan, a za koliko to ćemo vidjeti u narednim danima. Uzrok je rast cijena na svjetskoj berzi i strah od presjecanja kanala snabdijevanja - kazao je za "Avaz" predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS, Đorđe Savić.

Mediji su sinoć izvijestili o gužvama na pojedinim benzinskim pumpama, gdje su vozači kupovali gorivo po nižim cijenama, a neki od njih pokušali osigurati i zalihe točeći u kanistere.

- Što se tiče cijena one sigurno idu gore. E sad, da li je pravljenje zaliha opravdano ili ne vrijeme će pokazati. Ono što je sigurno jeste da nemamo dovoljno kanti da se obezbjedimo dugoročno - komentira Savić za "Avaz".

# GORIVO
# NAFTA
# ĐORĐE SAVIĆ
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