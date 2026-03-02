Cijene plina preko noći skočile 45 posto, slijedi li totalni kolaps?

Cijene prirodnog gasa u Evropi naglo su porasle danas nakon što je eskalacija sukoba na Bliskom istoku navela Katar da zaustavi proizvodnju ukapljenog prirodnog gasa (LNG) u svom najvećem svjetskom postrojenju.

Referentna cijena gasa na holandskoj berzi TTF porasla je čak 45 posto, dostigavši oko 46 eura po megavat-satu, a snažan rast zabilježen je i na tržištu u Ujedinjenom Kraljevstvu, piše Euronews.

Do rasta cijena došlo je nakon američkih i izraelskih napada na Iran, koji su pojačali tenzije u regiji ključnoj za globalne energetske tokove. Katarska državna kompanija QatarEnergy objavila je u ponedjeljak da je obustavila proizvodnju LNG-a povezanu s ogromnim gasnim poljem North Field nakon napada na svoja postrojenja. Kompanija nije iznijela detalje o razmjerima uticaja na svoje poslovanje.

Zabrinutost zbog Hormuškog tjesnaca

Veliki dio svjetskog snabdijevanja energijom dolazi s Bliskog istoka, pa je pomorski transport nafte i gasa u fokusu tržišta. Iran je nakon napada zaprijetio blokadom prometa kroz Hormuški tjesnac, uski morski prolaz koji je jedno od najvažnijih svjetskih energetskih čvorišta za transport nafte i LNG-a, uključujući i izvoz iz Katara.

- Hormuški tjesnac u modernoj historiji nikada nije bio u potpunosti zatvoren, iako je dolazilo do privremenih usporavanja saobraćaja - rekao je Mauricio Caruli, globalni energetski analitičar u kompaniji Quilter Cheviot.

Dodao je kako kroz Hormuški tjesnac prolazi oko 20 posto globalnog snabdijevanja naftom i 38 posto svjetske pomorske trgovine sirovom naftom.

Carulli ne očekuje da će brodarske kompanije slati svoja plovila u to područje dok se "vojna situacija ne smiri" zbog rizika od oštećenja ili zapljene brodova, te privremene nedostupnosti osiguranja. Satelitski podaci pokazuju da je tranzit naftnih tankera tokom vikenda praktično zaustavljen kao mjera opreza.

Evropa izložena globalnoj konkurenciji

Svaki duži poremećaj mogao bi uticati na isporuke LNG-a iz Katara, koji osigurava između 12 i 14 posto evropskog uvoza tog energenta. Iako se Evropa ne oslanja primarno na katarski gas, analitičari upozoravaju da bi indirektni uticaj mogao biti značajan.

Ako dođe do poremećaja u isporukama za Aziju, tamošnji kupci mogli bi potražiti alternativne dobavljače, što bi pojačalo globalnu konkurenciju za LNG. To bi vjerovatno dovelo do rasta cijena širom svijeta, pa tako i u Evropi.

Niske zalihe gasa povećavaju ranjivost

Zabrinutost na tržištu dodatno podstiču relativno niski nivoi zaliha gasa u evropskim skladištima. Pri kraju zimske sezone grijanja, skladišta širom Evropske unije popunjena su ispod 30 posto, dok su u isto vrijeme prošle godine bila na oko 40 posto kapaciteta.

Niže rezerve čine zemlje osjetljivijima na poremećaje u snabdijevanju i nestabilnost cijena, naročito ako se situacija na globalnim tržištima LNG-a dodatno zaoštri.