Najveća mjesečna neto plata u 2025. u Federaciji iznosila 615.062,04 KM

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, najveća mjesečna neto plata u 2025. iznosila je 615.062,04 KM i isplaćena je u djelatnosti proizvodnje.

Druga najveća mjesečna neto plata u protekloj godini iznosila je 278.227 KM (djelatnost industrije), a treća 275.056,92 KM (djelatnost proizvodnje).

Slijede mjesečne neto plate od 226.800,97 KM (djelatnost industrije), 224.888,86 KM (djelatnost proizvodnje), te 199.145,14 KM (djelatnost trgovine).

Među 10 najvećih mjesečnih neto plata u 2025. su i 172.397,88 KM (djelatnost bankarstva), 164.922,20 KM (djelatnost industrije), 157.611,94 KM (djelatnost proizvodnje) i 157.100,86 KM (djelatnost proizvodnje).

S obzirom na to da su navedeni iznosi isplaćeni za samo jedan mjesec, pretpostavlja se da osim redovne mjesečne plate uključuju i prihode po osnovu bonusa ili drugih koristi koje je ta osoba ostvarila.

Na isplaćeni iznos obračunati su i uplaćeni porezi i doprinosi.