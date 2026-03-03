Usklađivanje penzija u FBiH: Isplata u četvrtak, objavljeni novi iznosi

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za mjesec februar bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u četvrtak, 5. marta.

Ranije je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na temelju službenih podataka koje je objavio Federalni zavod za statistiku, donio Odluku (broj: UOFZ 165/26) o konačnom iznosu prvog ovogodišnjeg usklađivanja penzija.

Penzije se usklađuju za 11,26 posto s primjenom od 1. januara ove godine. Odlukom o konačnom iznosu usklađivanja penzija zamjenjuje se ranije donesena Odluka o akontacijskom usklađivanju kojom su penzije uvećane za 11,2 posto. Razlika između iznosa penzije po akontacijskom i konačnom usklađivanju bit će isplaćena uz penziju za februar. Na navedenu odluku saglasnost je Zaključkom (broj: 182/26) dala Vlada Federacije.

– Odluka o konačnom usklađivanju penzija donesena je na temelju podatka o rastu prosječne bruto plaće u 2025. godini (16,3 posto) te porasta indeksa potrošačkih cijena (3,7 posto), primjenom formule iz člana 79. Zakona o MIO u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora, čime dolazimo do iznosa 9,78 posto prosječne plaće i 1,48 posto indeksa potrošačkih cijena, što zbrojeno daje 11,26 posto konačnog usklađivanja penzija za prvo polugodište 2026. godine – pojasnili su iz Zavoda.

Na osnovu navedenog, za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija umjesto 599,28 KM iznosi 666,76 KM, zagarantovana penzija umjesto 715,21 KM iznosi 795,74 KM, dok najviša penzija umjesto 2.996,40 KM iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o MIO (Službene novine Federacije BiH, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026, a koju čini usklađeni iznos prosječne penzije iz decembra 2025, iznosi 724,36 KM (651,05 KM prosječna penzija iz 12/25 uvećana za 11,26 posto).

Na osnovu toga:

a) za manje od 20 godina penzijskog staža ne može biti niža od 60 posto

(724,36 x 0,6 = 434,62 KM)

b) za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina, ne može biti niža od 65 posto

(724,36 x 0,65 = 470,83 KM)

c) za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina, ne može biti niža od 70 posto

(724,36 x 0,7 = 507,05 KM)

d) za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina, ne može biti niža od 75 posto

(724,36 x 0,75 = 543,27 KM)

e) za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina, ne može biti niža od 85 posto

(724,36 x 0,85 = 615,71 KM)

f) za 40 godina penzijskog staža i više ne može biti niža od 95 posto

(724,36 x 0,95 = 688,14 KM)

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđen je u iznosu od 842,44 KM. Porodična penzija iza osiguranika te invalidska penzija, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026, ne može biti niža od 90 posto prosječne penzije iz decembra 2025. godine usklađene u godini ostvarivanja prava i iznosi 651,92 KM.

Iz Zavoda naglašavaju da su prikazani samo najniži iznosi penzija, koji se osiguravaju korisnicima čija penzija u obračunu, prema stažu i plaćama, ne prelazi navedene iznose, jer se prema Zakonu o MIO visina penzije obračunava na osnovu ostvarenog staža i visine plaća te može iznositi znatno više u svakoj od navedenih kategorija.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih zakona utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Penziju za februar primit će ukupno 465.965 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 348,5 miliona KM.