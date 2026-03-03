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SMATRAJU NEPRIHVATLJIVIM

Sindikati se protive smanjenju dana bolovanja na teret poslodavca: To je uvredljivo i neopravdano

Radnik koji je bolestan ili povrijeđen nije 'dostupna radna snaga' bez obzira ko snosi trošak naknade za bolovanje, navode

Radnici protiv smanjenja bolovanja. Avaz

M. P.

3.3.2026

Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine osuđuje pokušaje da se trajanje bolovanja na teret poslodavca, koje trenutno iznosi 42 dana, dodatno smanji.

Kažu da ih zabrinjava retorika kojom se radnici u BiH pokušavaju prikazati kao neradnici koji navodno zloupotrebljavaju pravo na bolovanje.

Takve insinuacije su, smatraju, neosnovane, uvredljive i nepravedne.

- Ogromna većina radnika bolovanje koristi isključivo kada je to medicinski opravdano - zbog bolesti, povreda ili ozbiljnih zdravstvenih stanja. Jasno je da dio poslodavaca ovim prijedlozima želi svoje zakonske obaveze prebaciti na državu, odnosno na zdravstvene fondove, kako bi u potpunosti umanjili vlastite troškove poslovanja. Time bi se teret finansiranja bolovanja prebacio na javne fondove koji su već opterećeni, dok bi poslodavci izbjegli dio odgovornosti za zdravlje i sigurnost zaposlenih - navode iz Sindikata.

Ističu kako takav pristup smatraju neprihvatljivim i društveno neodgovornim.

- Istovremeno, isti ti poslodavci žale se na nedostatak radne snage kada su radnici na bolovanju, ali ne nude nikakvo objašnjenje kako taj problem navodno neće postojati ukoliko se troškovi bolovanja prebace s njih na državu. Radnik koji je bolestan ili povrijeđen nije 'dostupna radna snaga' bez obzira ko snosi trošak naknade za bolovanje. Prebacivanje finansijske obaveze na državu ne stvara nove radnike niti rješava problem organizacije rada, planiranja kadrova i uslova u kojima ljudi rade - objašnjavaju iz Sindikata.

Pozvali su poslodavce da se usmjere na ono što jeste njihova zakonska i moralna obaveza: osiguravanje sigurnih i dostojanstvenih uslova rada. To, kako navode, podrazumijeva: puno i dosljedno poštivanje propisa o zaštiti na radu, obezbjeđivanje adekvatne zaštitne opreme i sredstava za siguran rad na svakom radnom mjestu, organizaciju rada koja neće ugrožavati zdravlje zaposlenih, striktno poštivanje osmosatnog radnog vremena, poštivanje prava radnika na dnevni, sedmični i godišnji odmor.

Podsjećaju da su povrede na radu, profesionalna oboljenja, hronični umor i stres često direktna posljedica loše organizacije rada, prekovremenog rada bez kontrole, nedostatka opreme i neadekvatnih mjera zaštite.

- Vrijeme je da se prestane s etiketiranjem radnika i da se odgovornost za sigurne radne uslove preuzme tamo gdje i pripada - kod poslodavaca i nadležnih institucija - zaključuju u saopćenju.

# BOLOVANJE
# SINDIKAT
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