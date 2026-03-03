Bliski istok zapalio i tržište u BiH: Sve poskupljuje, gorivo, gas i struja

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku predstavlja klasičan primjer kako jedan geopolitički šok u vrlo kratkom vremenu može preći iz segmenta sigurnosti i ekonomsku sferu, ističe ekonomski stručnjak Faruk Hadžić. Trenutna kretanja na berzama nafte i prirodnog gasa su takva da je cijena nafte već povećana za nekih 10 posto, dok je cijena gasa skočila za 25 posto, kazao je za “Avaz” stručnjak za energetiku i bivši direktor BH-Gasa Almir Bečarević.
- U slučaju daljeg rasta cijene nafte preko 100 USD možemo očekivati cijene derivata oko 3 KM i preko tog iznosa – kazao je Bečarević.
Hadžić objašnjava da bi ovo direktno povećalo troškove transporta, poljoprivrede i građevinskog sektora, a indirektno izvršilo pritisak na cijene hrane i robe široke potrošnje.
Hadžić: Povećanje troškova. Facebook
Hadžić: Povećanje troškova. Facebook
Poskupljenje plina
Međutim, ono što u ovom trenutku posebno zabrinjava, prema riječima Bečarevića, jeste rast cijene gasa.
- Kada znamo da su skladišta gasa u Evropi gotovo prazna (prosjek 30 posto), očekivati je da će i cijene električne energije početi rasti, posebno u zemljama koje koriste gas u TE – istakao je.
Postavlja se pitanje da li će, kada i za koliko doći do poskupljenja plina i kod nas.
- Što se tiče BiH, cijene gasa se još neće mijenjati jer još smo od „Gazproma“ na naftnoj formuli i ako do kraja marta budu cijene nafte i dalje rasle, onda možemo očekivati i porast uvozne cijene gasa od aprila – objašnjava Bečarević za “Avaz”.
Bečarević: Poskupljenje od aprila. Facebook
Bečarević: Poskupljenje od aprila. Facebook
Ekonomista i analitičar Igor Gavran za “Avaz” je kazao da će se sve ovo, osim direktno, odraziti na BiH i indirektno, jer će cijene neopravdano rasti i preko ovog nivoa, kako goriva, tako i svega ostalog.
- Stanje bi se moglo lako izbalansirati, pogotovo u Evropi, kada ne bi bilo sankcija na promet ruske nafte i plina, a za druge dijelove svijeta bi sličnu ulogu mogla igrati i nafta iz Venecuele, ali to je teško očekivati – istakao je Gavran.
Gavran: Država bi mogla više. Facebook
Gavran: Država bi mogla više. Facebook
Vlasti bez rješenja
Gavran je kazao da je za nas na Balkanu ovo još jedan podsjetnik koliko je rizična ovisnost o uvozu bilo čega, a posebno strateških proizvoda.
- Ako već nije realno da pronađemo dovoljno nafte i plina u BiH i koristimo ih za svoje potrebe, barem bi država mogla više učiniti za prelazak na električna vozila i onda bi ta ovisnost bila otklonjena, jer struju možemo i sami proizvoditi. Ali strateška i dugoročna razmišljanja su strana domaćim vlastima – istakao je Gavran.
Koliko će kriza trajati?
Profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović za “Avaz” je kazao da što sukob bude duže trajao sve će više izazivati globalnu krizu.
- U početku su najavljivana četiri dana, kasnije su to produžili na četiri sedmice, mnogi ozbiljni američki analitičari smatraju da bi čak moglo potrajati i duže od četiri sedmice – kazao je Muhasilović.
Muhasilović: Povremene deeskalacije. Facebook
Muhasilović: Povremene deeskalacije. Facebook
On je istakao da možemo očekivati povremene prekide vatre ili periodične deeskalacije, ali da ta regija neće biti mirna sve dok je Izrael takav kakav jeste.
Povratak inflacije
Hadžić ističe da možemo očekivati i povratak inflacije u našoj državi, dijelom kroz gorivo, dijelom zbog rasta cijena uvoznih proizvoda.
- U tom slučaju, možemo onda očekivati i vrlo izazovan period za našu državu i to kratkoročno kroz poskupljenja raznih proizvoda, a srednjoročno kroz veće budžetske izdatke, kao posljedica usklađivanja s inflacijom. Rješenje u kraktom roku može biti privremena suspenzija naplate tzv. “budžetske akcize” na gorivo, recimo na mjesec, uz mogućnost produženja na dodatna dva mjeseca, koja se naplaćuje u rasponu od 0,30 do 0,40 KM zavisno o vrsti goriva – istakao je Hadžić.