Bliski istok zapalio i tržište u BiH: Sve poskupljuje, gorivo, gas i struja

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku predstavlja klasičan primjer kako jedan geopolitički šok u vrlo kratkom vremenu može preći iz segmenta sigurnosti i ekonomsku sferu, ističe ekonomski stručnjak Faruk Hadžić. Trenutna kretanja na berzama nafte i prirodnog gasa su takva da je cijena nafte već povećana za nekih 10 posto, dok je cijena gasa skočila za 25 posto, kazao je za “Avaz” stručnjak za energetiku i bivši direktor BH-Gasa Almir Bečarević. - U slučaju daljeg rasta cijene nafte preko 100 USD možemo očekivati cijene derivata oko 3 KM i preko tog iznosa – kazao je Bečarević. Hadžić objašnjava da bi ovo direktno povećalo troškove transporta, poljoprivrede i građevinskog sektora, a indirektno izvršilo pritisak na cijene hrane i robe široke potrošnje.

Hadžić: Povećanje troškova . Facebook Hadžić: Povećanje troškova . Facebook

Poskupljenje plina Međutim, ono što u ovom trenutku posebno zabrinjava, prema riječima Bečarevića, jeste rast cijene gasa. - Kada znamo da su skladišta gasa u Evropi gotovo prazna (prosjek 30 posto), očekivati je da će i cijene električne energije početi rasti, posebno u zemljama koje koriste gas u TE – istakao je. Postavlja se pitanje da li će, kada i za koliko doći do poskupljenja plina i kod nas. - Što se tiče BiH, cijene gasa se još neće mijenjati jer još smo od „Gazproma“ na naftnoj formuli i ako do kraja marta budu cijene nafte i dalje rasle, onda možemo očekivati i porast uvozne cijene gasa od aprila – objašnjava Bečarević za “Avaz”.

Bečarević: Poskupljenje od aprila . Facebook Bečarević: Poskupljenje od aprila . Facebook

Ekonomista i analitičar Igor Gavran za “Avaz” je kazao da će se sve ovo, osim direktno, odraziti na BiH i indirektno, jer će cijene neopravdano rasti i preko ovog nivoa, kako goriva, tako i svega ostalog. - Stanje bi se moglo lako izbalansirati, pogotovo u Evropi, kada ne bi bilo sankcija na promet ruske nafte i plina, a za druge dijelove svijeta bi sličnu ulogu mogla igrati i nafta iz Venecuele, ali to je teško očekivati – istakao je Gavran.

Gavran: Država bi mogla više . Facebook Gavran: Država bi mogla više . Facebook

Vlasti bez rješenja Gavran je kazao da je za nas na Balkanu ovo još jedan podsjetnik koliko je rizična ovisnost o uvozu bilo čega, a posebno strateških proizvoda. - Ako već nije realno da pronađemo dovoljno nafte i plina u BiH i koristimo ih za svoje potrebe, barem bi država mogla više učiniti za prelazak na električna vozila i onda bi ta ovisnost bila otklonjena, jer struju možemo i sami proizvoditi. Ali strateška i dugoročna razmišljanja su strana domaćim vlastima – istakao je Gavran. Koliko će kriza trajati? Profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović za “Avaz” je kazao da što sukob bude duže trajao sve će više izazivati globalnu krizu. - U početku su najavljivana četiri dana, kasnije su to produžili na četiri sedmice, mnogi ozbiljni američki analitičari smatraju da bi čak moglo potrajati i duže od četiri sedmice – kazao je Muhasilović.

Muhasilović: Povremene deeskalacije . Facebook Muhasilović: Povremene deeskalacije . Facebook