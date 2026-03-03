Više od 351.000 KM za trajno stambeno zbrinjavanje branilaca u Zeničko-dobojskom kantonu

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora o dodjeli i implementaciji sredstava za trajno stambeno zbrinjavanje branilaca i članova njihovih porodica, saopćila je kantonalna pres-služba.

Ugovorima je obuhvaćeno 20 korisnika kojima je ukupno odobreno 351.157,61 KM. Sredstva su dodijeljena u skladu s važećim propisima Ministarstva s ciljem rješavanja jednog od najvažnijih egzistencijalnih pitanja branilačke populacije, trajnog i dostojanstvenog stanovanja.

Dodijeljena sredstva namijenjena su za izgradnju stambenog objekta, kupovinu stana ili stambenog objekta, prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida, kao i za druge posebne slučajeve stambenog zbrinjavanja.

Kantonalni ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica ističe da je ova aktivnost nastavak kontinuirane brige i sistemske podrške koju Ministarstvo provodi s ciljem unapređenja kvaliteta života branilaca i članova njihovih porodica.

- Kroz realizaciju ovog prava nastojimo osigurati trajna, održiva i pravedna rješenja te afirmisati društvenu odgovornost prema onima koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine – rekao je.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona će nastaviti konkretne mjere i projekte usmjerene na zaštitu prava, socijalnu sigurnost i dostojanstvo branilačke populacije, u skladu s raspoloživim budžetskim novcem i strateškim opredjeljenjima kantonalne vlade, saopćeno je iz Ministarstva za boračka pitanja ZDK.