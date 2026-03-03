Čengić o zloupotrebi bolovanja: U mojoj firmi za četiri godine 48 posto zaposlenih bilo na bolovanju

U Sarajevu je održana tematska sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj se raspravljalo o zloupotrebama bolovanja.

Medijima se obratio predsjednik ESV-a Safudin Čengić koji je najavio da će prijedlog teksta Zakona o zdravstvenom osiguranju u FBiH biti gotov u narednih 60 dana te će isti biti proslijeđen Vladi FBiH.

- Na sjednici je preovladavao ton koji je uvažavao sva tri socijalna partnera. Svi mi koji radimo na definiranju određenih zakonskih i podzakonskih rješenja moramo voditi računa, prije svega, da niko ne može niti će biti protiv bolovanja radnika koji ima potrebu za zdravstvenom zaštitom - rekao je Čengić.

Neposredno pred početak sjednice oglasila se Koordinacija slobodnih sindikata Bosne i Hercegovine koja je osudila pokušaj skraćivanja bolovanja na teret poslodavca.