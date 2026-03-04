Magazinović pokrenuo inicijativu za izmjene Zakona o akcizama u kontekstu cijena naftnih derivata

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović (SDP) pokrenuo je danas inicijativu za izmjene Zakona o akcizama koje bi omogućile državi da reguliše maloprodajne cijene naftnih derivata.

Na pres-konferenciji u Sarajevu o temi "Mehanizam za sprečavanje drastičnog rasta cijena goriva - izmjene Zakona o akcizama" Magazinović je naveo da bi predložene izmjene Vijeću ministara BiH dale mogućnost da u slučaju poremećaja na tržištu privremeno ukine ili smanji akcize na naftne derivate.

- Odluku te vrste Vijeće bi moglo donijeti u bilo kojem trenutku bez dodatnih izmjena zakona, a na period od najviše šest mjeseci u toku jedne godine - pojasnio je Magazinović.

Dodao je da bi za to trebalo izmijeniti samo dva člana važećeg zakona te da inicijativa ispunjava uslove da bude razmatrana i usvojena u hitnoj proceduri.

Profesor na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Tehnology Faruk Hadžić pojasnio je da je od početka američkog napada na Iran cijena nafte već porasla za oko 20 posto i da bi predložena inicijativa omogućila da se u BiH amortizuju cijene i do 50 posto.

Istakao je da to ne bi moglo zaustaviti inflaciju ako na svjetskom tržištu dođe do eskalacije jer je BiH mala otvorena ekonomija koja zavisi od uvoza hrane ali bi u velikoj mjeri moglo ublažiti posljedice koje smo iskusili tokom pandemije.