Vlada FBiH: Više od 1,3 miliona KM za uvezivanje staža radnicima rudnika

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela dvije odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima, u ukupnom iznosu od 1.331.208,22 KM.

Riječ je o odlukama koje se odnose na radnike Rudnika mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj i Rudnika mrkog uglja Breza d.o.o. Breza.

Prvom odlukom odobrava se Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 24 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 1.199.985,01 KM.

Drugom odlukom odobrava se Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za jednog radnika koji je stekao uslove za penzionisanje u ukupnom iznosu od 81.194,44 KM i za uvezivanje radnog staža za doprinose za PIO/MIO po sudskim presudama za četiri radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje, u ukupnom iznosu od 50.028,77 KM.

Sredstva će se isplatiti iz sredstava ovih rudnika mrkog uglja.

Za realizaciju ovih odluka zadužuju se Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj i Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza, te Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.