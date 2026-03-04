Amir Hasičević tvrdi: "Tržište nafte i naftnih derivata u FBiH stabilno"

Tržište nafte i naftnih derivata u FBiH je stabilno iako je prevelika potražnja na benzinskim pumpama izazvala povećanje i nabavne, ali i prodajne cijene, izjavio je Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.

Očekivanja su da će taj trend biti nastavljen, jer su osim benzinskih pumpi, koje su i danas zatražile povećanje cijene od 5 do 6 feninga, i rafinerije u Pločama i Sisku sinoć uvele cjenovnik sa povećanjem od 22 feninga.

Hasičević podsjeća i da Naftni terminali Federacije imaju određene količine zaliha, te ukoliko dođe do enormnog skoka cijena moguća je intervencija, prenosi Federalna.