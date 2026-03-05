Hoće li računi za plin u BiH rasti u mjesecu martu

Pitanje eventualnog poskupljenja energenata u Bosni i Hercegovini ponovo je u fokusu javnosti nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku i rasta cijena na svjetskim tržištima. Ipak, prema riječima direktora Energoinvesta Mirze Ustamujića, snabdijevanje prirodnim gasom trenutno nije ugroženo, a cijena koja je utvrđena početkom godine ostaje nepromijenjena.

Ustamujić je izjavio da se trenutni rast cijena na globalnim tržištima neće odraziti na martovske račune za potrošače u Bosni i Hercegovini. Istakao je da država uvozi gas putem jedne interkonekcije, zbog čega je, kako navodi, važno razvijati dodatne pravce snabdijevanja radi jačanja energetske sigurnosti.

Dodao je da Energoinvest ima dugoročni ugovor o nabavci prirodnog gasa koji se zasniva na takozvanoj naftnoj formuli. To znači da se cijena gasa ne formira na osnovu dnevnih promjena na berzama, već se usklađuje kvartalno u skladu s kretanjem cijena nafte.

Bosna i Hercegovina ima potpisan dugoročni ugovor o snabdijevanju prirodnim gasom s ruskom kompanijom Gazprom za tržište Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, daljnji razvoj situacije na svjetskom tržištu, posebno kretanje cijena nafte, imat će važnu ulogu u određivanju cijene gasa u narednom periodu. Ukoliko se cijene nafte stabilizuju u narednim sedmicama, postoji mogućnost da i cijena gasa ostane približno na sadašnjem nivou. Međutim, nastavak rasta cijena nafte mogao bi uticati i na povećanje cijene ovog energenta.

Analize međunarodnih finansijskih institucija upozoravaju na moguće dodatne rizike na tržištu. Prema procjenama Goldman Sachs Group Inc, cijene prirodnog gasa u Evropi mogle bi se značajno povećati ukoliko bi došlo do prekida isporuke energenata kroz Hormuški moreuz na duži period.

Evropska unija trenutno najveći dio ukapljenog prirodnog plina uvozi iz Sjedinjenih Američkih Država, koje učestvuju s oko 60 posto ukupnih isporuka. Nakon toga slijede Alžir i Rusija, dok Katar, kao jedan od najvećih svjetskih izvoznika LNG-a, također učestvuje u snabdijevanju evropskog tržišta.