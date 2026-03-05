Ministri iz Vlade FBiH odbili Upravu Telekoma da se firma zaduži za blizu milijardu KM

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH jedna od tačaka dnevnog reda, bila je i održavanje vanredne sjednice Skupštine dioničara BH Telecoma, koja je zakazana za 24. mart.
Članovi Uprave na čelu s kontroverznim Amelom Kovačevićem tražili su da Vlada FBiH, kao najveći dioničar podrži ekonomski samouništavajuću kupovinu Telemacha i zaduženje kod osam komercijalnih banaka.
Osnovna cijena kupovine firme srbijanskog tajkuna Dragana Šolaka iznosi 670 miliona KM, a kada se tome dodaju kamate na 20-godišnji kredit u iznosu od oko 300 miliona KM, cijela transakcija se penje na vrijednost od blizu milijarde KM!
Kako saznaje naš portal, rasprava je bila veoma burna i ekonomski potkovana.
Pojedini ministri su ekonomskim činjenicama praktično deklasirali plan BH Telecoma i u direktnoj raspravi s Upravom i Kovačevićem pokazali da se radi o ekstremno lošem i za Vladu FBiH neprihvatljivom poslu.
Primjerice, o kako lošem poslu se radi, je da bi mjesečna rata tokom narednih 20 godina za Telekom iznosila po 4 miliona KM, a Telekom bi na kraju godine morao bankama isplaćivati po 50 miliona KM?!
Potpuno je jasno da će se za 20 godina mijenjati tehnologija i da zarade od ovog posla nema.
Pojedini ministri su mišljenja da oni personalno ne žele da unište BH Telecom i da je ovo najveći finansijski posao tokom mandata ove Vlade i da niko normalan i odgovoran ne može pristati na plan NiP-a.
Konaković se u cijeloj situaciji ponaša po principu "mene nema u papirima", jer bi odluku o cijelom poslu donijela Uprava na čelu s Kovačevićem, a cijelo pokriće i pred zakonom preuzeo bi većinski dioničar, odnosno Vlada FBiH i njen sadašnji personalni sastav.
Jednostavno rečeno, u hodnicima Vlade FBiH se čuje vrlo precizan stav da niko nije lud da napravi toliku štetu Federaciji i ide u zatvor jer "Novalić leži zbog neuporedivo manje para".
Uglavnom, zaključak Vlade FBiH je da njen predstavnik na Skupštini dioničara ne podrži odluku Uprave. To praktično znači da je Vlada FBiH odbila samouništenje Telekoma, njegovo ekstremno zaduženje kod osam banaka i sklapanje ugovora sa Telemachom.
Međutim, neovisno od svega ovoga, treba vidjeti ima li posla za Tužilaštvo BiH, jer se radi o pokušaju međudržavnog kriminala.
U jučerašnjoj "tuči" između Elmedina Konakovića i vlasnika Pinka Željka Mitrovića, Mitrović mu je javno poručio da ima sve papire o poslovanju Dragana Šolaka i NiP-a i da će ih pokazati.