Ministri iz Vlade FBiH odbili Upravu Telekoma da se firma zaduži za blizu milijardu KM

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH jedna od tačaka dnevnog reda, bila je i održavanje vanredne sjednice Skupštine dioničara BH Telecoma, koja je zakazana za 24. mart.

Članovi Uprave na čelu s kontroverznim Amelom Kovačevićem tražili su da Vlada FBiH, kao najveći dioničar podrži ekonomski samouništavajuću kupovinu Telemacha i zaduženje kod osam komercijalnih banaka.

Osnovna cijena kupovine firme srbijanskog tajkuna Dragana Šolaka iznosi 670 miliona KM, a kada se tome dodaju kamate na 20-godišnji kredit u iznosu od oko 300 miliona KM, cijela transakcija se penje na vrijednost od blizu milijarde KM!

Kako saznaje naš portal, rasprava je bila veoma burna i ekonomski potkovana.

Pojedini ministri su ekonomskim činjenicama praktično deklasirali plan BH Telecoma i u direktnoj raspravi s Upravom i Kovačevićem pokazali da se radi o ekstremno lošem i za Vladu FBiH neprihvatljivom poslu.

Primjerice, o kako lošem poslu se radi, je da bi mjesečna rata tokom narednih 20 godina za Telekom iznosila po 4 miliona KM, a Telekom bi na kraju godine morao bankama isplaćivati po 50 miliona KM?!