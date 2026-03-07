Saudijska Arabija i Kina potpisale ugovor od pet milijardi dolara za proizvodnju: U Džedi će se sklapati kineski dronovi

Kineska kompanija Aviation Industry Corporation of China potpisala je ugovor vrijedan pet milijardi dolara sa saudijskom vojnom agencijom General Authority for Military Industries o uspostavi proizvodne linije za bespilotne letjelice Wing Loong-3 u Džedu.

Planirano je da nova linija godišnje proizvodi do 48 dronova, čime dvije države podižu saradnju sa nivoa kupovine opreme na dublje industrijsko i tehnološko partnerstvo u oblasti odbrane.

Tehnološka infrastruktura

Projekt bi Saudijskoj Arabiji trebao omogućiti postupno razvijanje vlastitih proizvodnih kapaciteta i tehnološke infrastrukture u vojnoj industriji.

Odluka o izboru kineskog drona donesena je nakon opsežnih operativnih testiranja, a letjelica je prije sklapanja ugovora već korištena u više od 200 borbenih misija. Tokom jedne operacije u sukobu između India i Pakistan 2025. godine, grupa od 12 dronova za svega 15 minuta uništila je tri radarske stanice i tri oklopna vozila.

Wing Loong-3 posjeduje sistem za inteligentno prepoznavanje ciljeva koji može zaključati metu za svega 0,3 sekunde, dok je otpornost na elektronsko ometanje poboljšana za oko 40 posto u odnosu na ranije verzije. Upravo su takve performanse, prema dostupnim informacijama, uvjerile saudijske vojne zvaničnike da se odluče za kinesku tehnologiju umjesto zapadnih sistema.

Letjelica je dodatno prilagođena teškim klimatskim uslovima Bliskog istoka. Motori su opremljeni višestepenom zaštitom od pijeska i naprednim sistemima hlađenja, što omogućava rad i pri temperaturama do 50 stepeni Celzijusa, kao i tokom pješčanih oluja.

Na sajmu Riyadh Defense Expo prikazane su i simulacije složenih planinskih misija u kojima su korišteni trenažni avioni L‑15 trainer aircraft, čime je demonstrirana izdržljivost sistema i nastojanje Pekinga da promijeni percepciju o pouzdanosti svoje vojne tehnologije.

Sporazum uključuje ne samo montažu letjelica nego i postupni prijenos tehnologije, uključujući integraciju sistema upravljanja letom i avionike kroz modularni plan razvoja. Time Saudijska Arabija nastoji ostvariti strateški cilj da do 2030. godine lokalno proizvodi polovinu svoje vojne opreme u okviru nacionalne strategije koju vodi GAMI.

Obuka pilota i operatera

Kineski model saradnje obuhvata i logistiku, obuku i digitalne sisteme podrške. Planirano je otvaranje regionalnog logističkog centra u Rijadu (Riyadh), gdje bi bilo skladišteno više od 2.000 rezervnih dijelova, s ciljem da se zahtjevi partnera iz zemalja Zaljevskog vijeća za saradnju rješavaju u roku od 48 sati.

Obuka pilota i operatera odvijat će se na naprednim simulacijskim platformama zasnovanim na tehnologiji "digital twin". Ovi sistemi, razvijeni prema operativnoj logici borbenih aviona F‑15 Eagle, omogućavaju vrlo precizne simulacije sa odstupanjem manjim od dva metra, čime se znatno ubrzava postizanje pune operativne spremnosti.