Cijene goriva u rastu: Na jednoj benzinskoj pumpi kod Bihaća dizel košta 3,07 KM

Cijene dizela na benzinskim pumpama u Bihaću trenutno se kreću od 2,42 do 3,07 KM po litru. Najskuplji dizel toči se na pumpi Bushel, gdje je cijena preko 3 KM po litru, dok je najpovoljniji na Energopetrolu, po cijeni od oko 2,42 KM/l.

Među ovim cijenama nalaze se i ostale pumpe u gradu, gdje cijene dizela variraju i mogu biti blizu 3 KM po litru. Takav rast cijena predstavlja značajan udar na džep građana, koji svakodnevno prate troškove točenja goriva.

Situacija je djelimično posljedica globalnih kretanja na tržištu nafte, koja utiču na nabavne cijene goriva, dok lokalne razlike među pumpama dodatno utiču na konačnu cijenu koju plaćaju vozači.