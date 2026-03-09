Evropa postala vodeći svjetski uvoznik oružja: Utrostručili nabavku

Evropa je u proteklih pet godina postala vodeći svjetski uvoznik oružja, što je izravna posljedica reakcije vlada na rusku prijetnju i sve manjeg povjerenja u sigurnosna jamstva SAD-a. Pokazuju to najnoviji podaci koje je u ponedjeljak objavio Štokholmski međunarodni institut za istraživanje mira (SIPRI), piše Reuters.

Uvoz oružja u evropske zemlje u razdoblju od 2021. do 2025. više se nego utrostručio u usporedbi s prethodnim petogodišnjim razdobljem. Glavni razlozi su opskrba Ukrajine u njezinoj obrani od ruske invazije te obnova vlastitih vojnih zaliha nakon desetljeća nedovoljnog ulaganja.

- Naglo povećanje dotoka oružja u Europu podiglo je ukupnu globalnu trgovinu oružjem za gotovo 10 posto - pojasnio je Metju Džordž (Mathew George), direktor SIPRI-jevog Programa za transfere oružja.

Prema izvještaju, Evropa sada čini 33 posto globalnog uvoza oružja, dok je u prethodnom petogodišnjem razdoblju taj udio iznosio 12 posto. Iako jačaju vlastitu vojnu industriju, evropske zemlje i dalje pojačano kupuju američko oružje, posebice borbene zrakoplove i sustave protuzračne odbrane velikog dometa.

Bliski istok

Uvoz oružja na Bliskom istoku pao je za 13 posto, unatoč tome što su Saudijska Arabija i Katar i dalje među četiri najveća svjetska kupca.

- Taj pad se uglavnom može pripisati činjenici da se velike saudijske narudžbe iz ranijeg razdoblja tek trebaju isporučiti, objasnio je viši istraživač SIPRI-ja Piter Vezeman (Pieter Wezeman).

Dodao je kako su države u regiji i prije nedavnih američkih i izraelskih napada na Iran već poslale značajne nove narudžbe koje još nisu ušle u statistiku.

Očekuje se da će trenutni sukob dodatno potaknuti nabavu, osobito proturaketnih i protuzračnih sistema.

- Prvo će nadomjestiti potrošenu opremu, a zatim će razmotriti i nabavu dodatne kako bi se zaštitili još učinkovitije nego dosad - rekao je Vezerman.

Druge zemlje

Kad je riječ o izvoznicima, Sjedinjene Američke Države učvrstile su svoju dominaciju povećavši udio na globalnom tržištu s 36 na 42 posto. Na drugom je mjestu Francuska s 9.8 posto globalnog izvoza, dok je udio Rusije nakon invazije na Ukrajinu 2022. pao s 21 na svega 6.8 posto. Ukupni izvozni udio europskih zemalja iznosi 28 posto, što je četiri puta više od Rusije i pet puta više od Kine.