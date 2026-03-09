Federalni zastupnici: Želimo istinu o BH Telecomu!

Zbog činjenice da je plan aktuelne uprave BH Telecoma na čijem čelu je kontroverzni Amel Kovačević, koji provodi politiku šefa NiP-a Elmedina Konakovića, o preuzimanju Telemacha od samog početka obavijen velom tajni, zastupnici opozicije u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH zatražili su održavanje posebne sjednice ovog doma na kojoj očekuju konkretne informacije. Tajni pregovori, basnoslovna investicija, visoka kreditna zaduženja koja bi mogla ugroziti budućnost važne kompanije u vlasništvu FBiH, samo su neki od razloga za vjeru u pljačku stoljeća.

Zaimović: Ozbiljne posljedice . FENA Zaimović: Ozbiljne posljedice . FENA

Ugroziti biznis Povod inicijativi za održavanje posebne sjednice, koju je potpisao 21 zastupnik, bilo je sazivanje Skupštine dioničara BH Telecoma za 24. mart, na kojoj se očekuje odluka o akviziciji Telemacha. O svemu mora raspravljati i Parlament, kaže Mirsad Zaimović, šef Kluba zastupnika SDA u PD PFBiH.

Kovačević: Konakovićev kadar . BH Telecom Kovačević: Konakovićev kadar . BH Telecom

- Očito je da su pregovori vođeni u tajnosti. Razumijem da se dio ovakvih stvari mora voditi iza zatvorenih vrata, ali ipak je ovo javno preduzeće i oni su dužni da obrazlože zašto, pored svih zaduženja koje pravi Vlada FBiH, najlikvidnije javno preduzeće uvode u dug koji može izazvati nove probleme. Ulazi se u akviziciju koja može imati ozbiljne posljedice po BH Telecom. Bilo je govora o korisnicima, ali korisnike BH Telecom ne dobija, korisnici nisu imovina i oni se mogu izgubiti preko noći. Hoće li MojaTV, EON paketi i televizija uopće biti aktuelna za par godina, jer kao medij postaje sve manje interesantna. Vjerovatno je neko s druge strane izračunao da je to biznis od kojeg će biti sve manje koristi – kaže Zaimović. Podsjeća da BH Telecom od rata do danas nije imao problem s likvidnošću i upozorava da bi se to sada moglo desiti. U akviziciju Telemacha namjerava uložiti vlastita sredstva, ali i pozamašan iznos kredita. - Nama mobilna telefonija donosi otprilike 50 posto prihoda i, što je još bitnije, najveći procent dobiti. Ugroziti dio biznisa koji donosi dobit, na račun biznisa koji sve manje ima perspektivu je i u poslovnom smislu poprilično rizična i nepametna odluka – zaključuje Zaimović.

Mešalić: Brojne sumnje . Ustupljena fotografija Mešalić: Brojne sumnje . Ustupljena fotografija

Veo tajne Zastupnik DF-a Mahir Mešalić kaže da je informacije o ovom projektu tražio i kroz poslanička pitanja, ali ih nije uspio dobiti jer predstavljaju tajnu. - Planiraju potrošiti milijardu maraka. Ova vlast Trojke i Vlada FBiH smatraju da je to njihov novac, ali nije, to je novac građana FBiH, jer je to javno preduzeće. Mi kao zastupnici nemamo nikakav pristup informacijama o toj ogromnoj transakciji. Ko je naredio kupovinu, zašto se to radi, po kojoj cijeni, sve je proglašeno tajnom. Je li u pitanju pljačka stoljeća ili kupovina stoljeća, ostaje da se vidi. Čim je nešto pokriveno velom tajne, kao i pruga u Sarajevu, odmah izaziva sumnje u malverzacije – kaže Mešalić. Čavalić: Nedostaju podaci Predsjednik parlamentarnog Odbora za ekonomsko-finansijsku politiku Admir Čavalić kazao nam je da će pokušati organizirati i sastanak s predstavnicima BH Telecoma. - Ako bude interesovanja i volja da pokušamo dobiti dodatne informacije. Dubinske analize vjerovatno su rađene, ali nedostaju podaci – dodaje Čavalić.