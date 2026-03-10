Nikšić: Riješen problem s EBRD-om, 96 miliona eura za radove na Koridoru 5C uskoro operativno

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić govorio je danas o problemu privremene obustave tranši evropskih kreditora za pojedine dionice na Koridoru 5C.

Do toga je došlo nakon što su međunarodne finansijske institucije zatražile dodatna pojašnjenja u vezi s navodima o mogućim nepravilnostima u ranijim ugovorima, kao i o troškovima izgradnje na ovom koridoru.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska investiciona banka (EIB) ranije su ukazale na potrebu dodatne provjere određenih projekata i troškova. Zbog toga je privremeno usporena realizacija dijela finansiranja za radove na sjevernim dionicama Koridora 5C u Zeničko-dobojskom kantonu.

Bez novčane naknade

Izvođači radova mjesecima su radili bez novčane naknade te su najavljivali blokadu gradilišta i obustavu radova.

Ipak, Nikšić je danas u Visokom, kroz smijeh, rekao da je problem s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) riješen.

Time je premijer potvrdio da je problem postojao, iako se o njemu ranije nije javno govorilo.

- Radi se. Uspjeli smo riješiti pitanje 96 miliona eura koji su bili blokirani zbog nekih odluka Vijeća ministara i potrebnih saglasnosti. Koliko sam informisan, danas je to završeno, čak je prošlo i ubrzanu proceduru EBRD-a i do kraja sedmice bi novac trebao biti operativan da platimo ljudima za ono što su radili. Smatram da je to fer i pošteno jer su ljudi već odradili svoj posao i ne možete očekivati da neko sam finansira izgradnju autoputa - izjavio je Nikšić.

Dodao je da očekuje kako neće biti zastoja u radovima na izgradnji autoputa.

- Neće biti zastoja, nastavljamo raditi. Nadam se da ćemo u periodu koji je pred nama ono što smo planirali na ovim dionicama izgraditi i do kraja godine završiti. U prvom mandatu uradili smo 65 kilometara autoputa. Ako ostvarimo ovaj plan, bit ćemo negdje na 61 i po kilometar u ovom mandatu. Malo pritišćem da nađu još pet kilometara dionice pa da budemo barem 500 metara duži nego u prvom mandatu - kazao je Nikšić u šaljivom tonu.

Govoreći o slučaju koji je spomenut u vezi s Evropskim tužilaštvom (European Public Prosecutor's Office), Nikšić je naveo da su prijavu podnijele osobe protiv kojih su već pokrenute krivične prijave u Bosni i Hercegovini.

- Ljudi protiv kojih smo podnijeli 14 krivičnih prijava sada su poslali prijavu Evropskom tužilaštvu, jer ne mogu na domaćem tužilaštvu pošto su već procesuirani. Evropsko tužilaštvo je samo objavilo da ima taj slučaj. Formalno-pravno oni i nemaju nadležnost, nego predmet moraju uputiti domaćem tužilaštvu. Mi jedva čekamo da dođe da se razotkriju sve činjenice - ko je pumpao ugovore, koji je izvođač priznao da je pumpao ugovore sa prethodnom Vladom i vratio pet miliona eura u budžet Autocesta i da li ima neko ko to pokriva iz međunarodnih finansijskih institucija - rekao je Nikšić.

Istakao je da je aktuelna vlast pokrenula proces utvrđivanja odgovornosti.

"Krađa na auoputu"

- Mi smo ti koji smo pokrenuli cijelu priču i insistiramo da se raščisti. Treba da odgovaraju oni koji su krali na autoputu, a naravno ne amnestiramo ni ako se utvrdi da je neko i danas uključen u takve radnje - poručio je.

Ipak, dok je problem s Evropskom bankom za obnovu i razvoj riješen, Evropska investiciona banka ima drugačiji pogled na cijelu situaciju. Nikšić je, međutim, kazao da su Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka povezane institucije te da projekte uglavnom realizuju zajedno.

Govoreći o eventualnim smjenama u Autocestama FBiH, s obzirom na to da su evropski kreditori zatražili da se iz uprave isključe osobe koje se nalaze u prijavama, Nikšić je rekao da međunarodne finansijske institucije nemaju pravo tražiti smjene.

Bez prava na smjenu

- Niti oni mogu niti imaju pravo tražiti smjene. Oni mogu tražiti da razmotrimo situaciju, ali da bi nekoga smjenjivali morate imati dokaze. U suprotnom ulazite u procese gdje vas ljudi tuže. Ne pada mi na pamet da odgovaram zbog bilo koga zato što sam za nečiji ćejf ili za spašavanje nekoga iz međunarodnih finansijskih institucija ili prethodnih uprava poduzeo nešto što nije u skladu s zakonom - rekao je Nikšić.