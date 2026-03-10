Sudovi u Sarajevu dobijaju 3.000 kvadratnih metara novog prostora za rad: Bit će na mjestu bivšeg zatvora

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji prostora u zgradi Palate pravde u Sarajevu ulaze u završnu fazu, čime će Općinski sud u Sarajevu i Kantonalni sud u Sarajevu dobiti dodatnih 3.000 kvadratnih metara novog prostora za rad.

Riječ je o prvom većem infrastrukturnom projektu proširenja kapaciteta pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo nakon više od deset godina.

Novi prostor obuhvata savremeno uređene kancelarije, sale za sastanke i druge radne prostorije, čime se stvaraju bolji uslovi za rad sudija i sudskog osoblja, ali i pretpostavke za efikasnije vođenje sudskih postupaka.

Realizacija projekta postala je moguća nakon izmještanja Kazneno-popravnog zavoda Miljacka iz prostora Palate pravde, čime su stvoreni uslovi da se taj dio objekta rekonstruira i prilagodi savremenim potrebama pravosudnih institucija.

Donatorska podrška EU

Projekt se realizira uz donatorsku podršku Evropske unije u iznosu od 3,5 miliona eura, a implementira ga Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i u koordinaciji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine.

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić istakla je da je riječ o projektu koji predstavlja važan korak u jačanju institucionalnih kapaciteta pravosuđa u Kantonu Sarajevo.

- Ovo je prvi ozbiljan infrastrukturni projekt ulaganja u pravosudne institucije u Kantonu Sarajevo nakon više od jedne decenije. Proces koji je doveo do ove faze trajao je godinama i uključivao niz kompleksnih koraka – od izmještanja KPZ Miljacka, preko rješavanja imovinsko-pravnih i tehničkih pitanja, do pribavljanja svih potrebnih dozvola za rekonstrukciju objekta koji ima status kulturno-historijskog spomenika - izjavila je ministrica Softić Kadenić.

Realizacija dodatno otežana

Dodala je da je realizacija projekta bila dodatno otežana nakon požara koji je zahvatio dio objekta, ali da su institucije uspjele osigurati kontinuitet radova i stvoriti sve tehničke pretpostavke za završetak projekta.

- Uprkos dodatnim izazovima, Ministarstvo pravde i uprave je, u saradnji s partnerima na projektu, uspjelo osigurati potrebne tehničke i administrativne pretpostavke da se prostor sanira i rekonstruira. Na ovaj način stvaramo bolje uslove za rad sudija i sudskog osoblja, ali i za građane koji svakodnevno dolaze u ove institucije. Projekt je realiziran uz značajnu donatorsku podršku Evropske unije, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, te uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i premijera Nihada Uka, koji je prepoznao važnost ulaganja u infrastrukturu pravosuđa kao dio šireg jačanja vladavine prava u Kantonu Sarajevo - zaključila je ministrica.

Završetak radova očekuje se u proljeće 2026. godine, kada će Općinski sud i Kantonalni sud u Sarajevu dobiti značajno proširene i savremenije prostorne kapacitete, saopćeno je iz Vlade KS.