Trojka dovela Elektroprivredu na rub ambisa: EP BiH prošlu godinu završila u minusu od 52 miliona KM

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poslovnu 2025. godinu završilo je sa gubitkom iz redovnog poslovanja u iznosu od - 52.396.357 KM, saznaje "Slobodna Bosna".

Ovo je nastavak negativnog poslovanja JP EP BiH od kako je Trojka preuzela poluge vlasti. U zadnje tri godine vlasti Trojke ostvaren je gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu - 441.748.823 KM.

- Ovo praktično znači da je JP EP BiH dovedena do ambisa i da se kreće gubitku od pola milijarde KM iako je u dva navrata povećana cijena električne energije i za domaćinstva i privredu – kazao je za "Slobodnu Bosnu" stručnjak za energetiku Almir Bečarević, te dodaje: