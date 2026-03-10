Trojka dovela Elektroprivredu na rub ambisa: EP BiH prošlu godinu završila u minusu od 52 miliona KM

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poslovnu 2025. godinu završilo je sa gubitkom iz redovnog poslovanja u iznosu od - 52.396.357 KM, saznaje "Slobodna Bosna".
Ovo je nastavak negativnog poslovanja JP EP BiH od kako je Trojka preuzela poluge vlasti. U zadnje tri godine vlasti Trojke ostvaren je gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu - 441.748.823 KM.
- Ovo praktično znači da je JP EP BiH dovedena do ambisa i da se kreće gubitku od pola milijarde KM iako je u dva navrata povećana cijena električne energije i za domaćinstva i privredu – kazao je za "Slobodnu Bosnu" stručnjak za energetiku Almir Bečarević, te dodaje:
- Kada pogledamo poslovanje JP EP BiH u godinama od 2015. do 2022. godine možemo konstatovati da je u svim pojedinačnim godinama ostvareno pozitivno poslovanje i zbirni rezultat je iznosio + 154.288.079 KM. I sve godine prije 2015. godine bile su pozitivne.
Istovremeno, u zadnje 3 godine proizvodnja se kretala u rasponu od 5.000 do 6.000 GWh, a u godinama prije proizvodnja se kretala oko 7.000 GWh. Ovo je rezultiralo povećanom uvozu električne energije."
Prema njegovim riječima, umjesto svanuća u JP EP BiH desila se – pomrčina.
- Ova pomrčina će, a u skladu sa Planom poslovanja JP EPBiH, rezultirati novim povećanjem cijena električne energije. Kako je 2026. godina izborna godina to će ovo povećanje biti prolongirano, gotovo izvjesno, za narednu godinu - zaključio je Bečarević.