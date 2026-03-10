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BROJNI GUBICI

Trojka dovela Elektroprivredu na rub ambisa: EP BiH prošlu godinu završila u minusu od 52 miliona KM

Kako je 2026. godina izborna godina to će ovo povećanje biti prolongirano, gotovo izvjesno, za narednu godinu, zaključio je Bečarević

Elektroprivreda BiH. Facebook

A. O.

10.3.2026

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poslovnu 2025. godinu završilo je sa gubitkom iz redovnog poslovanja u iznosu od - 52.396.357 KM, saznaje "Slobodna Bosna".

Ovo je nastavak negativnog poslovanja JP EP BiH od kako je Trojka preuzela poluge vlasti. U zadnje tri godine vlasti Trojke ostvaren je gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu - 441.748.823 KM.

- Ovo praktično znači da je JP EP BiH dovedena do ambisa i da se kreće gubitku od pola milijarde KM iako je u dva navrata povećana cijena električne energije i za domaćinstva i privredu – kazao je za "Slobodnu Bosnu" stručnjak za energetiku Almir Bečarević, te dodaje:

Almir Bečarević. Facebook

- Kada pogledamo poslovanje JP EP BiH u godinama od 2015. do 2022. godine možemo konstatovati da je u svim pojedinačnim godinama ostvareno pozitivno poslovanje i zbirni rezultat je iznosio + 154.288.079 KM. I sve godine prije 2015. godine bile su pozitivne.

Istovremeno, u zadnje 3 godine proizvodnja se kretala u rasponu od 5.000 do 6.000 GWh, a u godinama prije proizvodnja se kretala oko 7.000 GWh. Ovo je rezultiralo povećanom uvozu električne energije."

Prema njegovim riječima, umjesto svanuća u JP EP BiH desila se – pomrčina.

- Ova pomrčina će, a u skladu sa Planom poslovanja JP EPBiH, rezultirati novim povećanjem cijena električne energije. Kako je 2026. godina izborna godina to će ovo povećanje biti prolongirano, gotovo izvjesno, za narednu godinu - zaključio je Bečarević.

# ALMIR BEČAREVIĆ
# TROJKA
# JP EP BIH
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