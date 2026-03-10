Tramp i Putin razgovarali o Iranu i Ukrajini: Razmatra se ublažavanje sankcija ruskoj nafti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) i njegov ruski kolega Vladimir Putin jučer su razgovarali o ratu u Iranu i mogućnostima za mir u Ukrajini, svega nekoliko sati nakon što je šef Kremlja upozorio da globalna energetska kriza prijeti svjetskoj ekonomiji.

Sukob je doveo do najvećeg skoka cijena nafte još od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, iako je veći dio tog rasta u ponedjeljak poništen danas, dok su azijske i evropske berze zabilježile oporavak.

Okončanje sukoba

Kremlj je saopštio da je Tramp pozvao Putina te da su, u svom prvom telefonskom razgovoru ove godine, razgovarali o ruskim prijedlozima za brzo okončanje sukoba u Iranu, vojnoj situaciji u Ukrajini, kao i o uticaju dešavanja u Venecueli na globalno tržište nafte, prenosi Reuters.

- Imao sam veoma dobar razgovor sa predsjednikom Putinom - rekao je Tramp na konferenciji za novinare u svom golf klubu na Floridi, dodajući da Putin želi da bude od pomoći kada je riječ o Iranu.

- Rekao sam: ‘Mogli biste biti od veće pomoći tako što biste okončali rat između Ukrajine i Rusije. To bi bilo korisnije.“