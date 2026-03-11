Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH udvostručio realizaciju projekata

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH prolazi kroz razdoblje najintenzivnijeg rasta i operativne transformacije od svog utemeljenja, a rekordna naplata naknada, praćena značajnim ubrzanjem realizacije ekoloških projekata na terenu, pozicionirala je Fond kao ključnog pokretača zelene tranzicije i najučinkovitiju javnu instituciju u sektoru okoliša u Bosni i Hercegovini.

Rast prihoda

Učinkovitost Fonda u prikupljanju ekoloških naknada pokazuje snažan uzlazni trend koji osigurava dugoročnu stabilnost sistema. U 2024. prihodi su iznosili 41.642.260 KM, što je rast od 6,71 posto u odnosu na 2023. kada je prikupljeno 39.024.532 KM.

Taj trend dodatno je rastao u 2025., kada su prihodi dosegli 45.692.385 KM, ostvarivši rast od 9,73 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Istovremeno s rastom prihoda, operativna realizacija projekata bilježi dosad nezabilježen trend rasta. U 2025. Fond je realizirao projekte u vrijednosti 19.088.210 KM, što u odnosu na 9.882.373 KM iz 2024. predstavlja porast od 93,15 posto.

Iz Fonda naglašavaju da je u 2024. realizirano dodatnih 22.904.157 KM kroz Program budžetske podrške EU za projekte energetske učinkovitosti za fizičke osobe, mikro, mala i srednja poduzeća. Ukupno je u 2024. realizirano 32.786.530 KM što predstavlja 6.464.594 KM više nego u prethodne tri godine zajedno.

Ističu da je ključni stup transformacije Fonda profesionalizacija odnosa s međunarodnim partnerima. Donošenjem novog Pravilnika o međunarodnim projektima, Fond je stvorio pravni okvir koji omogućuje izravno povezivanje s globalnim ekološkim fondovima i EU institucijama.

Ovim pravilnikom Fond postaje kredibilan partner za privlačenje međunarodnih investicija u projekte iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Usporedo s finansijskim uspjesima i strateškim poboljšanjima, Fond predvodi digitalizaciju kroz intenzivan razvoj informacijskih sistema, s naglaskom na Informacijski sistem za upravljanje otpadom (ISUO) koji omogućuje javnosti uvid u depersonalizirane i agregirane podatke relevantne za stanje okoliša, vođenje podataka o nastanku i kretanju otpada, kao i uvozu, proizvodnji i plasmanu proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, te svih aktera koji na bilo koji način sudjeluju u sistemu.

Transparentan servis

Direktor Fonda Slađan Bevanda izjavio je da te brojke nisu samo finansijski izvještaj, već i potvrda da su Fond transformisali u moderan, operativan i transparentan servis građanima, javnom sektoru i privredi.

- Činjenica da smo u 2024. postigli više nego u tri prethodne godine zajedno, daje nam legitimitet da nastavimo s još ambicioznijim planovima. Ovo je dokaz da uklanjamo administrativne barijere i fokusiramo se na rezultate - poručio je Bevanda, saopćeno je iz Fonda.