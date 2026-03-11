Njemačka firma koja je napustila BiH traži 100 radnika u Srbiji

Jedna od najvećih evropskih kompanija koja proizvodi kisele krastavce kornišone, senf i sirće – njemačka firma Carl Kuhne, planira širenje poslovanja u Srbiji, nakon što je prije dvije godine ugasila proizvodnju i otkup u BiH, piše BiznisInfo.ba.

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić razgovarao je sa predstavnicima kompanije o mogućnostima razvoja njihove proizvodnje.

Ministarstvo je najavilo da će pomoći kompaniji tako što će ubrzati postupak izdavanja privremenih radnih viza za sezonske radnike. Na taj način želi se riješiti problem nedostatka radne snage tokom poljoprivredne sezone.

Traže sezonske radnike

Kompanija Carl Kuhne osnovana je početkom 18. vijeka i danas spada među vodeće evropske proizvođače kiselih kornišona, senfa i sirćeta.

Prije devet godina pokrenula je proizvodnju u Sremskoj Mitrovici u Srbiji, gdje trenutno zapošljava oko 25 stalnih radnika. Međutim, tokom sezone povrtarske proizvodnje potrebno im je više od 100 dodatnih radnika.

Dodatno širenje proizvodnje

Prema riječima ministra Glamočića, dogovoreno je da se ubrza procedura za angažovanje sezonskih radnika kako bi kompanija mogla nesmetano da organizuje proizvodnju.

On je najavio i da će, nakon realizacije dogovora, obići njihove proizvodne površine u mjestu Manđelos. Takođe je istaknuto da kompanija razmatra mogućnost proširenja aktivnosti u Srbiji, uključujući dodatnu preradu proizvoda.

U planu je i korištenje sporazuma o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa zemljama poput Kine, Egipta i UAE, što bi moglo dodatno unaprijediti izvoz i poslovanje kompanije.

Napustili BiH 2024. godine

Inače, firma Carl Kuehne godinama je uspješno poslovala i u Bosni i Hercegovini, ali je početkom 2024. godine obustavila ugovorenu proizvodnju i napustila zemlju.

Kako su tada naveli, firma je odluku donijela iz ekonomskih razloga, nakon nekoliko godina pada proizvodnje u regionu.

Ubuduće će, kako je tada rečeno, firma sirovine iz BiH balansirati preko drugih međunarodnih lokacija.

Imali 30 radnika i široku mrežu kooperanata

U BiH su imali proizvodno-poslovni objekat u Kozarskoj Dubici gdje je bilo zaposleno 30 radnika, te mrežu dobavljača širom države.

Tada su rekli da su svjesni da su planirane promjene bolne, ali su “neophodne kako bi održali konkurentnost na tržištu i osigurali poslovanje u budućnosti”.

Firma Carl Kuehneje ugovorenu proizvodnju krastavaca kornišona u BiH pokrenula 2015. godine s ciljem proizvodnje više od 2.500 tona godišnje. Međutim, uzgoj je posljednjih godina opao i nije dovoljno konkurentan u poređenju sa međunarodnim portfoliom firme.

Nakon njihovog odlaska većinu proizvodnje od kooperanata preuzele su lokalne poljoprivredne zadruge.