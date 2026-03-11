Stanivuković: Smanjiti ili ukinuti akcize, PDV na hranu i luksuz ne smije biti isti

Lider Pokreta sigurna Srpska (PSS), Draško Stanivuković, održao je press konferenciju ispred zgrade Vlade RS-a, ističući da rast troškova života i spora reakcija vlasti ugrožavaju građane.

- Cijene prehrambenih proizvoda od 2020. su porasle za 84 posto. Potrošačka korpa se smanjila duplo, ono što se ranije moglo kupiti za 100 KM sada košta isto, ali količina je upola manja - rekao je Stanivuković.

Stanivuković predlaže smanjenje ili ukidanje akciza na energente i diferenciranje poreza:

- Veći PDV i akcize na luksuz, vejp i žestoka pića.

- Lijekovi na recept i ortopedska pomagala trebaju biti oslobođeni poreza, dok luksuzni proizvodi ne.

PDV trenutno iznosi 17% i jednak je na hranu i luksuzne satove, što je neodrživo. Lider PSS-a također podsjeća na važnost robnih rezervi u RS-u.

- Imamo spreman zakon o robnim rezervama i pitamo ko ih je opljačkao i kada će biti vraćene. Robne rezerve su znak ozbiljne i odgovorne države - kazao je.

Stanivuković naglašava da vlast mora hitno reagovati i prilagoditi fiskalne mjere kako bi zaštitila građane od visokih cijena i finansijske nepravde.