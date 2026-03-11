Lančana reakcija problema prevoznika: Privreda gubi desetine miliona maraka

Nove blokade prevoznika sa Zapadnog Balkana najavljene su za 23. mart ukoliko se ne pronađe konkretno rješenje za probleme s kojima se suočavaju. Kako navode predstavnici prevoznika, razlog za novu rundu protesta je nastavak selektivne primjene pravila 90/180, kao i, kako tvrde, hapšenja i nehumano postupanje prema vozačima u međunarodnom transportu.

Dok se prevoznici bore za svoja prava, posljedice nerješavanja njihovih problema odražavaju se na sve sektore, a ekonomske posljedice prethodnih blokada već su sada mjerljive.

- U ovoj situaciji štetu trpe i prijevoznici i ostali segmenti privrede, a postoji realna mogućnost da sektor prijevoza, kao jedna od ključnih grana naše privrede, ako se nastavi ovaj trend, bude ugašen, što je ozbiljan problem za privredu i BiH i regiona – kazali su iz Vanjskotrgovinske komore BiH za „Avaz“.

Direktni gubici

Oni su istakli da kao kuća bh. privrede, koja zastupa sve sektore, podržavaju zahtjeve prijevoznika za rasterećenje poslovanja tog sektora, ali ne podržava blokade koji mogu nanijeti štetu drugim granama privrede, pa i samom transportnom sektoru.

- Prema posljednjim rezultatima ankete koju je Komora provela među privrednicima, minimalni direktni finansijski gubici bh. kompanija u slučaju trajanja blokada duže od tri dana su 37,9 miliona KM, a u slučaju blokada od sedam ili više dana 82 miliona KM – navode iz Komore.