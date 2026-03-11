Lančana reakcija problema prevoznika: Privreda gubi desetine miliona maraka

Nove blokade prevoznika sa Zapadnog Balkana najavljene su za 23. mart ukoliko se ne pronađe konkretno rješenje za probleme s kojima se suočavaju. Kako navode predstavnici prevoznika, razlog za novu rundu protesta je nastavak selektivne primjene pravila 90/180, kao i, kako tvrde, hapšenja i nehumano postupanje prema vozačima u međunarodnom transportu.
Dok se prevoznici bore za svoja prava, posljedice nerješavanja njihovih problema odražavaju se na sve sektore, a ekonomske posljedice prethodnih blokada već su sada mjerljive.
- U ovoj situaciji štetu trpe i prijevoznici i ostali segmenti privrede, a postoji realna mogućnost da sektor prijevoza, kao jedna od ključnih grana naše privrede, ako se nastavi ovaj trend, bude ugašen, što je ozbiljan problem za privredu i BiH i regiona – kazali su iz Vanjskotrgovinske komore BiH za „Avaz“.
Direktni gubici
Oni su istakli da kao kuća bh. privrede, koja zastupa sve sektore, podržavaju zahtjeve prijevoznika za rasterećenje poslovanja tog sektora, ali ne podržava blokade koji mogu nanijeti štetu drugim granama privrede, pa i samom transportnom sektoru.
- Prema posljednjim rezultatima ankete koju je Komora provela među privrednicima, minimalni direktni finansijski gubici bh. kompanija u slučaju trajanja blokada duže od tri dana su 37,9 miliona KM, a u slučaju blokada od sedam ili više dana 82 miliona KM – navode iz Komore.
Na anketu su odgovorile 94 kompanije, 38 njih je navelo konkretne finansijske iznose za oba posmatrana perioda, 24 su navele konkretne finansijske iznose za jedan period, 32 su odgovorile isključivo opisno, bez navođenja tačnih finansijskih iznosa.
- Ovi iznosi predstavljaju minimalnu procjenu direktnih finansijskih gubitaka, jer ne uključuju: dugoročne reputacijske štete, izgubljene kupce i tržišta, penale bez preciznog iznosa, dnevne i sedmične kumulacije i investicije koje su već obustavljene – kazali su iz VTK za „Avaz“.
Dugoročne posljedice
Opisni odgovori kompanija jasno ukazuju da efekti blokade međunarodnog drumskog transporta prevazilaze direktne finansijske gubitke i prerastaju u gubitak radnih mjesta, gašenje proizvodnih kapaciteta, trajni gubitak izvoznog potencijala te narušavanje povjerenja međunarodnih partnera u bh. privredu.
- Na osnovu zaprimljenih odgovora jasno je da blokada međunarodnog drumskog transporta predstavlja ozbiljnu prijetnju opstanku izvoznog sektora i ukupnoj stabilnosti privrede Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da se radi o minimalno prijavljenim direktnim gubicima, stvarni ekonomski efekti su znatno veći i mogu imati dugoročne posljedice na zaposlenost, investicije i konkurentnost domaće privrede – istakli su.
Da su posljednje blokade državnih granica od prevoznika proizvele značajnu štetu privrednicima potvrdili su i iz Udruženje poslodavaca u FBiH.
- Nemamo objedinjene podatke vezano za iznos štete, međutim, dobili smo konkretne informacije od pojedinih kompanija koji su ukazali na višemilionske iznose – kazali su iz Federalnog udruženja poslodavaca.
Sektori koji su najpogođeniji
- Štete se privrednicima ogledaju kroz nemogućnost isporuke gotovih proizvoda prema inostranstvu i uvozom sirovina i robe široke potrošnje zbog čega su se dešavali i otkazi narudžbi, povećani troškovi prevoza, prekidi lanaca snabdijevanja zbog otkazivanja ugovora, gubitak povjerenja od naručioca robe u inostranstvu i drugo. Najviše reakcija došlo je iz sektora metalne industrije, ali i iz hemijske, tekstilne i drvne industrije – kazali su iz Udruženja poslodavaca FBiH za „Avaz“.