Oko 170.000 ljudi se prijavilo za polaganje testa za posao u EU

Oko 170.000 ljudi prijavilo se za polaganje testa koji bi im mogao donijeti dobro plaćen i siguran posao u Evropskoj uniji, ali šanse su im male jer je dostupno manje od 1.500 pozicija.

U saopćenju u srijedu, dan nakon isteka roka za iskazivanje interesa za konkurs, Evropski ured za odabir osoblja (EPSO) otkrio je koliko je ljudi podnijelo prijave.

- Ovaj broj je nadmašio sva očekivanja. Kandidate ćemo obavijestiti o sljedećim koracima što je prije moguće - napisala je agencija.

Sljedeća faza uključuje testiranje i ispite koji će se održavati tokom narednih mjeseci. Uspješni kandidati mogu se prijaviti za radna mjesta u institucijama EU na nivou AD-5, gdje plata iznosi oko 6.000 do 7.000 eura mjesečno, što otvara put ka daleko višim pozicijama u budućnosti, piše Politico.

Međutim, broj dostupnih poslova je znatno manji od broja prijavljenih, s oko 1.500 mjesta na listi, a ni tada posao nije garantiran.

Konkurs, namijenjen generalistima, a ne specijalistima u oblastima poput ljudskih resursa, prava ili prevođenja, nije održan od 2019. godine, što znači da su mnogi budući zvaničnici radili kao privremeni agenti ili osoblje agencija, bez sigurnosti i beneficija koje imaju zaposleni u EU.

Nekoliko zemalja pokrenulo je kampanje kako bi ohrabrile svoje građane da se prijave, videći u tome priliku da isprave nedovoljnu zastupljenost unutar EU i učvrste svoj utjecaj za naredne decenije.

Neki glavni gradovi otišli su toliko daleko da su finansirali pripremne testove i nudili mentorstvo kandidatima.

Na posljednjem konkursu za AD-5, održanom prije sedam godina, prijavilo se samo 22.644 ljudi, dok je ove godine prvobitno bilo prognozirano oko 50.000 učesnika.

Ovogodišnji EPSO testovi, čiji datum još nije objavljen, provodit će se virtuelno, a ne u centrima za procjenu kao ranije. Ipak, stručnjaci kažu da bi logistika provođenja ispita u ovako velikom obimu bila izazovna čak i s upola manje kandidata.