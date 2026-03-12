Najbolji finansijski rezultat od osnivanja preduzeća: BH Pošta ostvarila rekordnu dobit od 8,6 miliona KM

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo ostvarila je u 2025. godini rekordne poslovne rezultate, potvrđujući stabilnost i kontinuirani rast kompanije. Ukupni prihodi u prošloj godini iznosili su 146,6 miliona KM, dok su rashodi iznosili 137,9 miliona KM, čime je ostvarena dobit od 8.645.550 KM, što predstavlja najbolji finansijski rezultat od osnivanja preduzeća.

Za ilustraciju rasta, u 2024. godini dobit je iznosila samo 642.091 KM, što jasno pokazuje koliko je poslovni rezultat unaprijeđen u posljednje dvije godine.

Održana konferencija

Rezultati su predstavljeni na konferenciji za medije održanoj u Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu.

Generalni direktor Adis Šehić istakao je da ostvareni rezultati potvrđuju uspješnost strateških mjera usmjerenih na stabilizaciju poslovanja, kontrolu troškova i razvoj novih usluga.

- Ostvarena dobit od više od 8,6 miliona KM predstavlja najbolji rezultat u posljednjih deset godina, ali i najbolji rezultat od osnivanja BH Pošte. Posebno je važno naglasiti da je ovaj rezultat ostvaren uz kontinuirana ulaganja u razvoj poslovanja, modernizaciju usluga i unapređenje položaja naših zaposlenih - rekao je Šehić.

On je naglasio da su stabilni finansijski rezultati omogućili i konkretna poboljšanja za radnike kompanije.

- Tokom 2024. i 2025. godine zaposlenima je isplaćeno oko 4 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka pomoći u skladu s Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Uz pomoći, isplaćeno je više od 1 milion i 120 hiljada KM nagrada zaposlenima. Povećani su koeficijenti radnicima u tehnološkom procesu rada, a svim zaposlenima povećana je plata za 10 posto u okviru opšte mjere koja je obuhvatila sve radnike bez iznimke – naglasio je Šehić.

Dodao je da je na ostvarenu dobit značajno uticala i odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o smanjenju stopa poreza i doprinosa, koja je u 2025. godini donijela uštedu od oko 1,6 miliona KM, dok se u 2026. godini očekuju uštede koje bi mogle dostići i 4 miliona KM.

Povećanje plata

- Tokom 2026. godine za povećanje plata zaposlenima će biti izdvojeno više od 7 miliona konvertibilnih maraka, čime nastavljamo politiku ulaganja u ljude koji su temelj uspjeha BH Pošte - dodao je Šehić.

Prema finansijskim pokazateljima, prihodi kompanije kontinuirano rastu već niz godina - sa 88,5 miliona KM u 2016. godini na više od 146 miliona KM u 2025. godini. Rast prihoda prati i razvoj novih usluga, posebno u oblasti logistike, finansijskih servisa i digitalnih rješenja.

Posebno značajan rast zabilježen je u segmentu BH PostExpress usluga, gdje su prihodi u posljednjih nekoliko godina višestruko povećani, prije svega zahvaljujući rastu e-commerce tržišta i saradnji sa velikim poslovnim sistemima.

Kompanija je u proteklom periodu nastavila i proces modernizacije poslovanja kroz razvoj digitalnih servisa, uključujući PKI rješenja i kvalifikovani elektronski potpis, čime BH Pošta aktivno doprinosi razvoju sigurnog elektronskog poslovanja u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno, ulagano je u modernizaciju dostavnog sistema, unapređenje koordinacije dostavljača kroz GPS praćenje, kao i u obnovu voznog parka i edukaciju zaposlenih.

O finansijskim, operativnim i projektima modernizacije i digitalizacije govorili su i izvršni direktori Milan Tomas, Safet Trakić i Sanela Kovačević koji su u svojim izlaganjima iznijeli detaljne pokazatelje poslovanja, unapređenja procesa, razvoj novih usluga i projekte digitalne transformacije, ističući stabilnost i rast BH Pošte.

BH Pošta danas zapošljava oko 2.700 radnika, a kompanija redovno izmiruje sve obaveze prema zaposlenima i nastavlja ulagati u poboljšanje uslova rada i profesionalni razvoj kadrova.

U narednom periodu planirana su i dodatna ulaganja u razvoj logističke infrastrukture, uključujući uvođenje paketomata širom Bosne i Hercegovine, kao i realizaciju projekta Glavnog poštansko-logističkog centra (GPLC) koji će omogućiti automatizirano sortiranje pošiljaka i značajno povećati efikasnost distribucije.

Iz BH Pošte poručuju da će kompanija i u narednim godinama nastaviti sa modernizacijom poslovanja, razvojem novih usluga i jačanjem logističkih kapaciteta, s ciljem daljeg rasta i očuvanja vodeće pozicije na tržištu poštanskih i logističkih usluga u Bosni i Hercegovini, saopćeno je.