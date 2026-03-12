Sanel Buljubašić: Federaciji BiH treba više struje

Generalni direktor „Elektroprivrede BiH“ Sanel Buljubašić za „Dnevni avaz“ kaže da su poslovni rezultati ovog preduzeća bolji od planiranih.

- Mi objektivno više ne možemo imati raspoložive sve blokove u termoelektranama, kao što je nekad bio slučaj. Za zatvaranje postojećeg energetskog bilansa nedostaje oko milion tona uglja. Prognozirani gubitak za 2025. popravili smo za desetak miliona, tako što smo proizvodnju u našim rudnicima stabilizovali na nekih 3,2 miliona tona - kaže Buljubašić.

„Svaki naredni korak“, kako navodi, „moramo praviti uz pomoć Vlade FBiH, kojoj smo dostavili program i očekujemo da, s ciljem očuvanja energetskog bilansa, bude razmotren narednih dana“.

U trenutnim okolnostima, s nižom cijenom struje za građane, FBiH nedostaju dodatne količine, a izgradnja novih objekata usporena je zabranom raspolaganja državnom imovinom.

- Ako želimo izgraditi nove objekte, a želimo i moramo, posebno hidro i vjetroelektrane, moramo donijeti poseban zakonski okvir. Inače nećemo imati ni baznu proizvodnju energije – ističe Buljubašić.

To, upozorava, dugoročno može biti problematično, s obzirom na to da je BiH u Parizu 2017. godine potpisala sporazum kojim se obavezala da 2050. godine prestaje s proizvodnjom energije iz uglja.