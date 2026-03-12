Rat s Iranom potresao bogate države Zaljeva: "Gledamo šta dalje ako sukob potraje"

Tri države iz regiona Perzijskog zaljeva počele su preispitivati ogromna ulaganja u inozemstvu, vrijedna bilione dolara, u potrazi za načinima da ublaže finansijske gubitke izazvane američko-izraelskim ratom protiv Irana, rekao je jedan regionalni zvaničnik za Reuters.

Zemlje bogate naftom i plinom razmatraju različite opcije kako bi apsorbirale finansijski šok – od mogućeg otkazivanja ranije najavljenih investicija do prodaje dijela imovine i revizije postojećih planova ulaganja. Izvor, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti teme, nije precizirao o kojim državama je riječ.

- Tri od četiri najveće ekonomije u GCC-u trenutno provjeravaju postojeća i planirana ulaganja u slučaju da sukob potraje - rekao je zvaničnik.

- Analiza investicijskih strategija njihovih stabilizacijskih fondova već je počela.

Prema njegovim riječima, razgovore vode visoki predstavnici vlada, a ne sami fondovi, te analiza nije koordinirana među državama.

- Kada rat završi, pogledat ćemo bilans i odlučiti kako pokriti gubitke.

Analiza obuhvata vlasničke portfelje širom svijeta, uključujući i Sjedinjene Američke Države, gdje su vlade zaljevskih država obećale ulaganja vrijedna bilione dolara otkako se Donald Tramp (Donald Trump) vratio u Bijelu kuću.

Bilioni pod povećalom

Analitičari su već ranije upozoravali da bi fiskalni šok mogao natjerati zemlje regiona da preispitaju način upravljanja s oko pet biliona dolara akumuliranih u državnim investicijskim fondovima, navodi Reuters.

Državni fondovi poput ADIA-e i Mubadale iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, saudijskog PIF-a, kuvajtske KIA-e i katarske QIA-e ubrajaju se među najveće investicijske fondove na svijetu. Oni upravljaju imovinom stečenom tokom decenija ulaganja, kako u matičnim državama tako i širom svijeta.

Ujedinjeni Arapski Emirati prošle godine najavili su ulaganja do 50 milijardi dolara u Kanadu, dok je kompanija Qatari Diar, koju podržava QIA, potpisala projekt razvoja dijela netaknute egipatske obale uz Sredozemno more vrijedan 30 milijardi dolara.

Qatar Airways obavezao se da će sponzorirati Formulu 1 do 2027. godine, Mubadala je veliki partner više ATP i WTA teniskih turnira, dok je PIF postao službeni partner ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva u organizaciji FIFA-e.

Težak udarac

Za samo 12 dana sukob je zadao snažan udar najvećim ekonomijama Perzijskog zaljeva. Pogođeni su sektori zrakoplovstva, turizma, luka i logističkih mreža, dok su istovremeno prekinute ključne trgovačke rute.

Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Kuvajt predstavljaju vodeće ekonomije u okviru Vijeća za saradnju zaljevskih zemalja (GCC).

Ujedinjeni Arapski Emirati poručili su za Reuters da za sada ostaju pri postojećim investicijskim planovima.

- Usvojili smo ekonomske strategije za budućnost koje povećavaju našu sposobnost da apsorbiramo bilo kakve geopolitičke i ekonomske pritiske - saopćilo je ministarstvo vanjskih poslova UAE-a za Reuters.

Dodali su da država nije promijenila investicijske planove niti dugoročne ekonomske prioritete.

Izvor iz Saudijske Arabije rekao je za Reuters da je državni investicijski fond ključni stub programa transformacije saudijske ekonomije te da se ne očekuje revizija dugoročnih investicijskih planova zbog trenutne geopolitičke situacije.

Ministarstvo finansija Saudijske Arabije nije odmah bilo dostupno za komentar o mogućem preispitivanju planova. Na upit Reutersa nisu odgovorili ni ministarstvo finansija Katara, niti kuvajtsko ministarstvo ekonomije i ulaganja.