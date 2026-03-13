Panamski kanal bi mogao dugoročno profitirati zbog sukoba na Bliskom istoku

Zbog sukoba na Bliskom istoku i rasta cijena nafte, Panamski kanal dugoročno bi mogao profitirati, jer se globalni brodari prilagođavaju novim rutama.

U razgovoru za agenciju Associated Press, administrator kanala Rikarte Vaskez (Ricaurte Vásquez) je kazao da bi veći troškovi energije, goriva i navigacije mogli učiniti Panamski kanal privlačnijom opcijom za komercijalni saobraćaj.

- Kada troškovi rastu, općenito kada cijena brodskog goriva poraste, Panamski kanal postaje atraktivnija ruta - rekao je Vaskez.

Cijene nafte porasle su usljed rata na Bliskom istoku, koji je doveo do privremenog zatvaranja Hormuškog moreuza od strane Irana, kao odgovora na napade SAD i Izraela. Ovim moreuzom, na ulazu u Perzijski zaljev, prolazi oko petina svjetske nafte.

Ako viši troškovi energije potraju, usmjeravanje tereta kroz Panamu može skratiti putovanja između tri i 15 dana, zavisno od rute, uz smanjenje potrošnje goriva, naveo je on.

Vasquez je rekao da se očekuje da će veći troškovi goriva utjecati na kontejnerske brodove, brodove za rasuti teret i tankere koji prevoze ukapljeni prirodni gas (LNG).

Ukoliko dođe do poremećaja u isporukama iz Bliskog istoka, te pošiljke bi mogle biti zamijenjene drugim izvorima, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koje bi dio LNG tereta mogle preusmjeriti iz Evrope ka Aziji preko Paname.

Gerardo Bosquez, izvršni direktor u Panamskoj pomorskoj komori, izjavio je da bi produženi sukob mogao preoblikovati globalne trgovačke rute, pri čemu bi segment transporta gasa bio među onima koji bi najviše profitirali.

Vasquez je ipak upozorio da promjene neće biti trenutne i da će zavisiti od toga koliko dugo operateri tereta očekuju da će sukob i nestabilnost u Zaljevu potrajati.