Milionski gubitak za RS: Zabrana izvoza piletine u EU na snazi

Izvoz pilećeg mesa iz bh. entiteta Republike Srpske u Evropsku uniju privremeno je obustavljen zbog pojave ptičije gripe na farmi u Petrovu.

Velibor Popović, predsjedavajući Koordinacionog odbora peradara BiH, potvrdio je da je od 26. februara zabranjen izvoz piletine u EU.

- Proizvođačima će velika količina mesa ostati u BiH. Do sada je oko 1.500 tona ostalo na domaćem tržištu, što značajno pogađa proizvođače - izjavio je Popović u emisiji RTRS-a.

Milionski gubici

Popović je dodao da se najviše mesa inače izvozi u Hrvatsku.

- Trenutno se snalazimo kako možemo. Granica sa Srbijom nije zatvorena, što nam mnogo znači. Svježe meso ostaje na domaćem tržištu, a dio zamrzavamo za kasniji izvoz - pojasnio je.

Naglasio je da mjere izazivaju višemilionsku štetu u peradarstvu, ali je zahvalan Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS na obećanoj pomoći.

Zabrana i prognoza

Na snazi je zabrana izvoza svježeg pilećeg mesa u EU, koja bi mogla trajati najmanje 30 dana.

- Nadam se da ćemo u prvoj polovini aprila riješiti problem sa EU - rekao je Popović.

Farma u Karanovcu, općina Petrovo, označena je kao žarište ptičije gripe.

Ministarstvo poljoprivrede RS u saradnji sa lokalnim kriznim centrom, inspekcijom i veterinarskim službama provelo je sve propisane mjere za kontrolu i suzbijanje bolesti.