Hrvatska dobila rekordni kreditni rejting

Premijer Hrvatske Andrej Plenković saopćio je da je agencija Standard & Poor's podigla kreditni rejting Hrvatske na nivo A, što je najviši rejting u historiji zemlje.

Plenković je istakao da ovo predstavlja jasnu poruku investitorima.

- Ovo je signal ulagačima o smjeru ekonomske politike koju provodimo i odgovornom upravljanju javnim finansijama - rekao je.

Dodao je da će povoljniji kreditni rejting omogućiti bolju zaduživost države, što će pozitivno utjecati na banke, privredu i građane.

Prema njegovim riječima, veći fiskalni prostor znači da sredstva koja bi inače bila namijenjena servisiranju dugova mogu biti upotrijebljena za druge važne politike i programe, poput zapošljavanja i socijalne zaštite.

- Investitori prepoznaju stabilnost koalicije i smjer koji Hrvatska demokratska zajednica, zajedno sa partnerima, daje razvojnim zamahom Hrvatske - naglasio je Plenković.

Premijer je dodao da je Hrvatska jedina država koja je u posljednjih sedam godina napredovala sa neinvesticijske razine, poznate kolokvijalno kao "smeće", za šest stepeni.

U poređenju s drugim državama, Hrvatska je sada prema S&P-u na istoj razini kao Latvija i Litvanija. Niži rejting od Hrvatske imaju Italija, Grčka, Malta, Poljska, Bugarska, Kipar, Mađarska i Rumunija.

- Svi koji žele ulagati u Hrvatsku znaju da dolaze u uređen sistem sa snažnim pravnim okvirom, predvidivim poreznim zakonima i efikasnom administracijom, što donosi sigurnost i prihvatljive troškove. Nove investicije znače nova radna mjesta, bolje plaćene poslove i bolju kvalitetu života za građane - rekao je Plenković.

Upitan kako će kreditni rejting utjecati na građane, premijer je pojasnio da izvještaj pokazuje da Hrvatska dostiže evropski nivo po mnogim ekonomskim parametrima, ali je upozorio da treba paziti na cijene, posebno u turizmu i uslugama, kako bi se očuvala konkurentnost.