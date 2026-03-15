Počela realizacija projekta vrijednog više od milijardu KM u RS: Amerikanci dali "zeleno svjetlo"

Direktor kompanije “Sarajevo-gas” Nedeljko Elek rekao je da je u toku proces gasifikacije Republike Srpske, projekat vrijedan milijardu i 20 miliona KM, najveći u historiji, i da se finansira iz budžeta, a rok za završetak radova je četiri godine.
– Mi smo sve završili. Završen je projekat, tenderska dokumentacija i javna nabavka. Očekujemo potpisivanje sa izvođačima – istakao je Elek u podkastu Srne i podsjetio da je projekat gasifikacije rezultat gasnog aranžmana sa Rusijom.
Elek je pojasnio da je riječ o projektu u koji su uključene sve institucije Republike Srpske, istakavši da je šef koordinacionog tima premijer Savo Minić, prenio je RTRS.
– Mi ćemo imati i poseban zakon o izgradnji magistralnog gasovoda. Imaćemo gasne stanice u svakoj opštini i gradu, njih 18. To je jedan ozbiljan preokret u izgledu cijele naše Republike i poslije ništa neće biti isto – istakao je Elek.
Početak u avgustu ove godine
On kaže da je priču o izgradnji otvorio Milorad Dodik koji je tražio da se što prije gasovod dovede do Banjaluke s obzirom na sve probleme s kojima se suočava ovaj grad.
Trasa gasovoda Novi Grad - Šepak kroz Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku SrpskuTrasa gasovoda Novi Grad – Šepak poznatog kao Istočna interkonekcija kroz RS
– Počinjemo u avgustu ove godine i za 18 mjeseci ulazimo u Banjaluku. Banja Luka ima najviše problema zbog grijanja i ekeologije. Na listi je često kao jedan od najzagađenijih gradova svijeta – rekao je Elek.
On je naveo brojne benefite gasifikacije, naglasivši posebno da je cijena kubnog metra gasa jednu KM, a vode 1,5 KM.
– Banjaluka će da dobije gas i imaćete jeftiniji energent, a još će biti ekološki prihvatljiv – istakao je Elek.
Amerikanci podržali projekt
Elek je istakao da Evropska unija, odnosno Brisel, “uslovljavaju brojne zemlje kroz energetske aranžmane i zbog toga više nije poželjan partner”.
– Moramo koristiti dobe odnose sa Rusima i Amerikancima i graditi neku svoju priču. Ovaj gasovod je potvrda toga. Imao sam korektne razgovore sa ljudima iz američke Ambasade koji su podržali projekat i nemaju ništa protiv toga – poručio je Elek.
Nedeljko Elek
On je istakao da Republika Srpska treba razvijati pojedinačne odnose sa državama Evropske unije, navodeći primjer Mađarske, Slovačke i drugih zemalja.
– Ekonomija se ne treba vezivati za politiku. Mislim da partneri iz EU koji sarađuju sa Republikom Srpskom i Federacijom sarađivaće bez obzira na sve odnose. Njih interesuje da li imamo konkurentan i jeftin proizvod za njih – istakao je Elek, prenosi Biznisinfo.ba.