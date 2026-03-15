Počela realizacija projekta vrijednog više od milijardu KM u RS: Amerikanci dali "zeleno svjetlo"

Direktor kompanije “Sarajevo-gas” Nedeljko Elek rekao je da je u toku proces gasifikacije Republike Srpske, projekat vrijedan milijardu i 20 miliona KM, najveći u historiji, i da se finansira iz budžeta, a rok za završetak radova je četiri godine. – Mi smo sve završili. Završen je projekat, tenderska dokumentacija i javna nabavka. Očekujemo potpisivanje sa izvođačima – istakao je Elek u podkastu Srne i podsjetio da je projekat gasifikacije rezultat gasnog aranžmana sa Rusijom. Elek je pojasnio da je riječ o projektu u koji su uključene sve institucije Republike Srpske, istakavši da je šef koordinacionog tima premijer Savo Minić, prenio je RTRS.

Plan gasifikacije . Biznisinfo Plan gasifikacije . Biznisinfo

– Mi ćemo imati i poseban zakon o izgradnji magistralnog gasovoda. Imaćemo gasne stanice u svakoj opštini i gradu, njih 18. To je jedan ozbiljan preokret u izgledu cijele naše Republike i poslije ništa neće biti isto – istakao je Elek. Početak u avgustu ove godine On kaže da je priču o izgradnji otvorio Milorad Dodik koji je tražio da se što prije gasovod dovede do Banjaluke s obzirom na sve probleme s kojima se suočava ovaj grad. Trasa gasovoda Novi Grad - Šepak kroz Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku SrpskuTrasa gasovoda Novi Grad – Šepak poznatog kao Istočna interkonekcija kroz RS – Počinjemo u avgustu ove godine i za 18 mjeseci ulazimo u Banjaluku. Banja Luka ima najviše problema zbog grijanja i ekeologije. Na listi je često kao jedan od najzagađenijih gradova svijeta – rekao je Elek.

MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER