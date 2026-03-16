Analitičar Draško Aćimović o cirkularnoj ekonomiji: Reforme moraju raditi ostvareni ljudi

Bosna i Hercegovina je pred historijskom šansom da promijeni način na koji razmišljamo o resursima, otpadu i privrednom razvoju. Cirkularna ekonomija nije samo novi ekonomski model – ona je prilika da stvaramo radna mjesta, unaprijedimo inovacije i izgradimo zdraviju životnu sredinu za buduće generacije. Umjesto da trošimo i bacamo, ovaj pristup uči nas da ponovo koristimo, recikliramo i vraćamo prirodi ono što joj pripada.

Ključ razvoja

U svijetu se cirkularna ekonomija već pokazala kao ključ održivog razvoja, dok za BiH ona može biti put ka modernijem društvu, snažnijoj privredi i kvalitetnijem životu građana. Koliko smo spremni da prihvatimo ovaj izazov i pretvorimo ga u priliku, pitali smo ekonomskog analitičara Draška Aćimovića.

Koliko je cirkularna ekonomija sve više prepoznata kao neminovnost za održivost privrede u Bosni i Hercegovini?

- Mislim da većina ljudi u BiH sigurno nije čula za termin cirkularne ekonomije i njenu važnost, a razloga je mnogo. Možda je osnovni u tome da se na putu BiH ka EU prečesto samo spominjalo usvajanje nekoliko zakona i to se predstavljalo javnosti kao nešto izuzetno važno, uspješno i iznad svega rezultat "izuzetne saradnje koalicionih partnera na nivou države" i time se jednostavno skretala pažnja sa možda i najvažnije stvari na putu ka EU, a to je Poglavlje 27.

U okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, poglavlje koje se bavi zaštitom životne sredine je Poglavlje 27. Ono obuhvata širok spektar oblasti, uključujući zaštitu vazduha, vode i zemljišta, upravljanje otpadom, klimatske promjene, industrijsko zagađenje, buku, hemikalije, biodiverzitet i šume. Glavni cilj ovog poglavlja je da se uskladi zakonodavstvo zemlje kandidata sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine, kako bi se obezbijedio visok nivo zaštite životne sredine na cijeloj teritoriji Unije.

Zašto je ovo poglavlje ovako važno i zašto je cirkularna ekonomija ključ razvoja, citirat ću jednog visokog dužnosnika EU prilikom našeg razgovora u Briselu još prije 8 godina: "Bez obzira koliko se smatra da su najvažnija poglavlja 23 i 24 zbog pravosuđa, vladavine prava, bezbjednosti, toliko je poglavlje 27 za vas u BiH ogromna prepreka jer vi uopšte ne možete ispuniti sa takvim odnosom prema zaštiti ljudske sredine to poglavlje. Čak i ako sada počnete, trebat će vam godine i godine da se približite EU eko standardima".

Koje su najveće prepreke za razvoj cirkularne ekonomije u našoj zemlji – nedostatak znanja, institucionalna podrška ili finansiranje inovacija?

- Osnov za razvoj, razumijevanje i određivanje prepreka u razvoju cirkularne ekonomije je Mapa puta. BiH, na ogromnu žalost, nije još usvojila Mapu puta cirkularne ekonomije, dok su države u okruženju ovaj dokument prihvatile još prije više godina i smatraju ga osnovom za reforme koje, pored profita, u centar pažnje stavljaju i zaštitu životne sredine i očuvanje resursa. Ovo je osnovni dokument koji pokreće dijalog između donosilaca odluka, predstavnika industrije, akademskog sektora i civilnog društva. Samim tim se utvrđuje gdje su prepreke i na koji način ih prevazići.

Na koji način inovacije podstiču razvoj cirkularne ekonomije i obrnuto – kako cirkularna ekonomija inspiriše nove tehnologije i rješenja?

- Cirkularna ekonomija je alternativa linearnom modelu privrede koji se bazira na "uzmi – napravi - koristi – baci" načinu razmišljanja. To je model koji se zasniva na principima eliminisanja otpada i zagađenja, održavanja materijala u upotrebi što je duže moguće i obnavljanja prirodnih sistema. To znači da dužim korišćenjem proizvoda, opreme i infrastrukture poboljšavamo produktivnost tih resursa. Time se drastično smanjuje naša potražnja za resursima, i stvara se održivije društvo kako za sadašnje tako i za buduće generacije. Iz toga implicira da sve što doprinosi tom pristupu i poboljšanju, počevši od osnovnog razvrstavanja otpada, pa preko reciklaže do poboljšanja obnovljivih resursa, je od ogromnog značaja.

Koliko je Bosna i Hercegovina spremna za interdisciplinarni pristup, gdje ekonomisti, inžinjeri i drugi stručnjaci zajednički rade na razvoju kružne ekonomije?

- Nije, nažalost, spremna jer nema dogovora o osnovnom pitanju za ekonomski razvoj BiH, a to je zajedničko planiranje i saradnja entiteta uz smanjenje uvoznog uticaja.

Kako se koncept cirkularne ekonomije može prilagoditi specifičnim okolnostima Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da nije moguće direktno kopirati modele iz razvijenih zemalja poput, naprimjer, Njemačke?

- Moje lično mišljenje je da je cirkularna ekonomija treba biti prioritet u ekonomskim reformama BiH i da što prije treba početi sa ozbiljnim radom, jer smo posljedica nerada u tom području itekako svjesni. To su širenja zaraze, zagađenja vode, vazduha i sve ono što nas okružuje, a što pokazuje kakve su posljedice dugogodišnjeg zanemarivanja ovog procesa. Sve što se uradi i što se što prije uradi je za BiH dobro i originalno. To se više ne smije postavljati kao pitanje - kako, već aktivirati sve mehanizme za, slobodno mogu reći, vanredne situacije, da bi zaustavili samouništenje.

Koristi za državu

Koje mjere vlasti i institucije trebaju poduzeti kako bi ubrzale implementaciju cirkularne ekonomije i podržale privrednike u ovom procesu?

- Prvo što vlast treba hitno završiti je Mapa puta i krenuti sa saradnjom s evropskim firmama u toj oblasti, kao i koordinisanom saradnjom sa domaćim firmama i državom, ponajviše u pravcu javno privatnog partnerstva. To je prostor za veliko povećanje zaposlenosti u tom sektoru i mislim da bi sigurno mogli imati nekoliko desetaka hiljada zaposlenih u roku od dvije godine, ako bi počeli ozbiljno raditi uz velike poreske i druge koristi za državu.

Na svom primjeru mogu vam reći da sam na početku mandata sadašnje vlasti ponudio jednom od lidera partija konkretnog investitora iz Belgije koji je bio zainteresovan da uloži desetke miliona eura u izgradnju fabrike za otpadne vode u Sarajevu, po najmodernijoj tehnologiji koja pored osnovne funkcije i od stvorenog otpada proizvodi energiju.

Zamislite šta bi to donijelo Sarajevu i koliko bi se time poboljšao kvalitet životne sredine. Nažalost, taj političar nije pokazao ni najmanju zainteresovanost za to i, naravno, izgubili smo velikog investitora i samo dodatno pogoršali pozicije u svijetu stranih investitora, koje su nam ionako više nego loše.

Ali, nije on jedini, jer sam konkretne investitore, ozbiljne svjetske kompanije dovodio i u entitet RS i Brčko, čemu svjedoče i tadašnji medijski natpisi, ali ni tamo nije bilo konkretnih pomaka. To je samo jedan od primjera zašto ekonomija, pa tako ni cirkularna ekonomija, nije pokrenuta i zašto su ekonomski procesi i reforme nešto što moraju raditi ljudi koji su ostvareni, koji znaju kako voditi te procese, da bi građani brzo vidjeli promjene.

Ulagati u komunalna preduzeća umjesto u nove aute, kancelarije

Koliko su važne digitalizacija, dostupnost podataka i finansijska podrška banaka za uspješnu tranziciju prema cirkularnoj ekonomiji u BiH?

- Digitalizacija i finansijska podrška banaka su od velike važnosti, ali da bismo došli do tog dijela mi moramo prvo početi razvrstavati otpad i kupiti nove kante. Pričati o nečemu što je dio naprednog procesa u okviru cirkularne ekonomije u BiH je kao da kažemo da imamo dvije gume za Mercedes, ali, eto, nemamo Mercedes. Početi praktično raditi da građani vide rezultate i umjesto u nove aute, kancelarije, namještaj, početi ulagati u komunalna preduzeća i zaštititi građane od bolesti, jer je jedan dio širih posljedica i razvoj bolesti koje za sobom onda povlače sve veća izdvajanja za medicinske usluge i time smo opet u „cirklu“ da, ako ne liječimo uzrok, skupo ćemo liječiti posljedice.

Jednom od lidera partija ponudio sam konkretnog investitora iz Belgije koji je bio zainteresovan da uloži desetke miliona eura u izgradnju fabrike za otpadne vode u Sarajevu. Nažalost, taj političar nije pokazao ni najmanju zainteresovanost.