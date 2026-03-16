Predsjednik Sindikata RMU Kakanj za "Avaz": Ako se plata ne isplati 18. marta poduzet ćemo rigoroznije mjere

Rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj šesti dan su u radničkom neposluhu jer im nije isplaćena plata za februar. Danas je održan sastanak direktora Rudnika sa direktorom Elektroprivrede BiH nakon kojeg je poručeno da će plata biti uplaćena 18. marta.

Predsjednik Sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić za "Avaz" je kazao da je prenio to radnicima, ali da radnici nisu to prihvatili, te da su i dalje u neposluhu.

- Rekli su direktori da će biti, ja nisam bio na tom sastanku, ali ja više njima ništa ne vjerujem. Radnici su ogorčeni na ovakve postupke, ali šta je tu je, idemo do kraja. Stav je da se neće raditi do isplate plate, ja sam njihov predstavnik i podržavam to - kazao je.

Ako se plata uplati 18. oni će normalno nastaviti sa radom, ali ukoliko do toga ne dođe ostaju u neposluhu, a ne isključuju i rigornoznije akcije.

- Onda ćemo neki druge mjere poduzeti, malo rigoroznije. Uvijek imamo plan B, ali ne možemo sada o tome govoriti - kazao je Fazlić.