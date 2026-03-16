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ŠESTI DAN

Predsjednik Sindikata RMU Kakanj za "Avaz": Ako se plata ne isplati 18. marta poduzet ćemo rigoroznije mjere

Radnici su ogorčeni na ovakve postupke, ali šta je tu je, idemo do kraja, kazao je Fazlić

Rudari RMU Kakanj. Screenshot

Piše: Mirela Pekušić

16.3.2026

Rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj šesti dan su u radničkom neposluhu jer im nije isplaćena plata za februar. Danas je održan sastanak direktora Rudnika sa direktorom Elektroprivrede BiH nakon kojeg je poručeno da će plata biti uplaćena 18. marta.

Predsjednik Sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić za "Avaz" je kazao da je prenio to radnicima, ali da radnici nisu to prihvatili, te da su i dalje u neposluhu.

- Rekli su direktori da će biti, ja nisam bio na tom sastanku, ali ja više njima ništa ne vjerujem. Radnici su ogorčeni na ovakve postupke, ali šta je tu je, idemo do kraja. Stav je da se neće raditi do isplate plate, ja sam njihov predstavnik i podržavam to - kazao je.

Ako se plata uplati 18. oni će normalno nastaviti sa radom, ali ukoliko do toga ne dođe ostaju u neposluhu, a ne isključuju i rigornoznije akcije.

- Onda ćemo neki druge mjere poduzeti, malo rigoroznije. Uvijek imamo plan B, ali ne možemo sada o tome govoriti - kazao je Fazlić.

Podsjećamo nijedan rudnik u sastavu Koncerna nije primio plaću za februar, ali se radi o različitim datumima isplate plaća. Rudari u Kaknju trebali su dobiti platu još 10. marta, što se nije dogodilo, a troškovi života koji su sve veći ne mogu da čekaju, a nezadovoljstvo rudara svakim danom raste.

# RUDARI
# RMU KAKANJ
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