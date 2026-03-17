Planirana modernizacija grijanja: Za čišći zrak u Sarajevu izdvojeno 22,7 miliona eura

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potpisala je u Sarajevu sporazume za realizaciju Projekta unapređenja kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno je osigurano 46,1 milion eura, od čega je 22,7 miliona namijenjeno za aktivnosti u Kantonu Sarajevo.

Zaključeni sporazumi

Sporazumi su zaključeni sa ministrom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Mladenom Pandurevićem, te pomoćnikom ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Emirom Hotom.

Dokumentima su definisane obaveze svih strana u provođenju projekta, koji se provodi uz podršku World Bank. Sporazumi se temelje na zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), kojim je osigurano 46,1 milion eura za realizaciju projekta u Federaciji BiH, uključujući 22,7 miliona eura predviđenih za Kanton Sarajevo.

Kreditna sredstva odobrena su po povoljnim uvjetima, sa rokom otplate od 31 i po godinu i osmogodišnjim grace periodom.

U okviru projekta, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo zaduženo je za monitoring kvaliteta zraka, te modernizaciju sistema grijanja i poboljšanje energetske efikasnosti, za što je predviđeno 13,5 miliona eura. Planira se zamjena između 4.000 i 5.000 individualnih ložišta u domaćinstvima, što će značajno smanjiti emisiju štetnih materija iz kuća.

Pokrenuta nabavka deset autobusa

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorno je za komponentu zelene i urbane mobilnosti, sa budžetom od 9,2 miliona eura. Već je pokrenuta nabavka deset autobusa, uključujući pet električnih, uz potrebnu infrastrukturu za punjenje, što je prvi put da Sarajevo uvodi električne autobuse u javni prevoz.

Također, planirano je unapređenje biciklističke infrastrukture i formiranje posebnih gradskih zona sa smanjenom emisijom gasova iz vozila u središtu grada.

Finansijski sporazumi između kantonalnih ministarstava i Federalnog ministarstva finansija ranije su potpisani, čime su stvoreni uvjeti za početak operativne realizacije projekta. Sličan model već se primjenjuje u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje je pripremljen javni poziv za proizvođače opreme za grijanje, a uskoro slijedi i javni poziv za građane za zamjenu peći.

- Projekat će doprinijeti boljem kvalitetu zraka u Kantonu Sarajevo, modernizaciji sistema grijanja, većoj energetskoj efikasnosti u domaćinstvima, te razvoju održive i ekološki prihvatljive javne mobilnosti - saopćilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma.